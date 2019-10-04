Sadelik nereye kadar?
Özge Özpirinçci’nin davet stili, kaliteli olmakla beraber inceden haylaz çocuk tadında...
“Düşman ayağa bakar” denir; ama kombinin en can alıcı kısmı ayakkabılar olunca oradan başlamak yerinde olur. Özge Özpirinçci’nin Prada ayakkabıları tek kelimeyle muhteşem.
Kombinin geri kalanına gelelim: Düz bir gömlek ve uzun bir şort. Tek başına güzel parçalar. Kaliteli ve şık.
Ama Özge’nin saçı ve makyajı aşırı sade olduğundan, biraz da boynundaki aksesuvarın katkısıyla, okuldan kaçan, top oynamaya koşan haylaz öğrenci havası estiriyor...
Bu kadar sadeliğe biraz iddia katmak şart. En azından kırmızı bir ruj arıyor gözler...
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