Sadelik güzeldir
Not alalım: Hazal Filiz Küçükköse, tek bir hamlede sezon trendlerini özetliyor.
Oyuncudan spor şıklığı tanımlayan hoş bir kombin...
Yüksek belli şalvar kesimli pantolonu zaten çok moda. Bu sezon bu modeli almayanı dövüyorlar; o derece.
Kemeri de son derece trendy. Bu iddialı pantolonu Adidas’tan düz transparan siyah bir crop-top ile tamamlayarak 90’lar trendine selam çakıyor. Aksesuvarları da gayet yalın.
Ezcümle, sadelik güzeldir.
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