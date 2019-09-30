Sadece kasları değil egosu da şişmiş!

Onur Baştürk: Hiç uyumlu değillerdi diyeceğim ve yine Can Yaman hayranları alınacak ve bir de menajeri tarafından aranmaya maruz kalacağım. Ben almayayım! Ama benim en uyumlu TV çiftlerim şunlar:



1. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ: “Aşk-ı Memnu”daki kavuşamayan halleri hâlâ reyting rekoru kırıyor. Bence kimyaları en çok tutan TV çifti.

2. Meryem Uzerli-Halit Ergenç: İkisinin de ilgi çekici karizması vardı ve çok uyumlulardı.

3. Özcan Deniz-Nurgül Yeşilçay: “Asmalı Konak”ı ve o büyük aşkı kim unutabilir?

4. Barış Arduç- Elçin Sangu: Hâlâ bu ikili neden bir araya gelip yeniden bir dizide oynamıyor ki?

5. Miray Daner-Boran Kuzum: Hilal ve Leon olarak birbirlerine çok yakışmışlardı...



Ömür Gedik: “Gelmiş geçmiş en uyumlu çift biziz” cümlesi içinde “en” barındırdığı için fazlasıyla iddialı. Üstelik insana “kime göre, neye göre” de dedirtiyor. Can ve Demet kendilerini en uyumlu çift olarak görseler de dizi ve dizi çiftleri savaşında herkese göre farklı sırada yer alıyor olabilirler. En uyumlu dizi çiftleri arasında benim favorilerim ise şöyle;



1. Bergüzar Korel-Halit Ergenç

2. Neslihan Atagül-Burak Özçivit

3. Elçin Sangu-Barış Arduç

4. Nurgül Yeşilçay-Özcan Deniz

5. Pınar Altuğ-Tamer Karadağlı

Cengiz Semercioğlu: Can Yaman, Roma’da hayranlarının fazla gazına geldi anlaşılan, yüksek uçuşa geçmiş. Gelmiş geçmiş diyerek hem kendi kuşağına hem de kendinden öncekilere haksızlık yapıyor. Televizyon tarihini kendinle başlatma Can... Senden önce kimler vardı kimler, bu seyircinin unutamadığı. Alt tarafı bir yaz dizisiyle kendini TV tarihine yazdırmaya kalkana gülerler. Can, “Erkenci Kuş”la sadece kaslarını değil egosunu da şişirmiş...



1. Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ (Aşk-ı Memnu)

2. Türkan Şoray-Şener Şen (İkinci Bahar)

3. Nurgül Yeşilçay-Özcan Deniz (Asmalı Konak)

4. Meryem Uzerli-Halit Ergenç (Muhteşem Yüzyıl)

5. Perran Kutman-Şevket Altuğ (Perihan Abla)

Tam bir Sıla kafası

Sıla’nın “Haytalar Dükkanı” klibi bu hafta çok konuşuldu. Magazin Konseyi tek plan tekniğinin kullanıldığı klibi yorumladı.



Onur Baştürk: Tek plan tekniği çok Birdman kafası, ama güzel olmuş. Klibin anlam ve önemi ise şahane: Eski haytalar artık birer havuzlu villa sahibi günümüzün yeni sıradanları...

Ömür Gedik: Mekanların hatta dansçıların, figüranların bile aynı olduğu kopyala yapıştır kliplerin yanında üzerinde düşünülmüş, kafa yorulmuş, gayet de iyi çekilmiş bu klip tabii ki keyif veriyor izleyene.

Güzel iş çıkarmışlar, alkış...

Cengiz Semercioğlu: Odadan bahçeye çıkarken kamera pencerenin camını kırsa tam Woody Allen filmi olacakmış zaten. Daha önce de ekibini kullandığı klipleri vardı Sıla’nın...

Bu da arkadaşlarıyla tam bir Sıla kafası olmuş. Eli yüzü düzgün bir iş çıkmış ama abartacak kadar da değil...

Tarkan her zamanki gibi

Tarkan’ın konserleri yine tıklım tıklımdı, yine Başkanlar’dan ünlü isimlere kadar pek çok ismi ağırladı. Bir yıl ara vermesine rağmen Tarkan Zamanı bu yıl nasıl geçti? Daha mı sönüktü daha mı iyiydi?



Ömür Gedik: Harbiye’deki Tarkan Zamanı’nın ilk konserinde oradaydım. Hızlı şarkılarla başlayan konser ikinci yarısındaki akustik ve nostaljik bölümle farklı bir havaya büründü, en sevdiğim Tarkan şarkılarından olan “Kedi Gibi” ile de sona erdi.

Eğlendik, ağladık, dans ettik, duygulandık ve tadı damağımızda kalarak ayrıldık Harbiye’den.

Tarkan Zamanı her zamanki gibi çok ama çok iyiydi.

Cengiz Semercioğlu: Ne daha sönüktü ne de daha iyiydi, her zamanki gibi aynıydı Tarkan...

Üstelik bunu konserine gitmediğim halde söylüyorum zira konserin açılışından sonuna izlediğim görüntülerde değişik bir şey yoktu.

Ama Tarkan bu, zaten o bir klasik artık. Seyirci değişmeyen bu tarzdan da hiçbir zaman sıkılmıyor.

Onur Baştürk: Ben bu konudaki fikrimi geçen günlerde yazdım, yine tekrarlayayım: Tarkan iki yıl önceki konserinde söylediği giriş şarkısıyla açılış yaptı bu seneki konserlerinde de. Onu bile değiştirmek istememiş.

Öyle bir sabit fikirli hal. Ama her şeye rağmen seyircisi ona tutkun ve sadık. Dolayısıyla çok iyiydi ya da sönüktü diyemeyiz; aynıydı demek yeterli.

Sıra dışı bir Altın Kelebek geliyor



Pantene Altın Kelebek heyecanı başladı. Üçü de Altın Kelebek jürisinde yer alan Magazin Konseyi üyeleri, yeni eklenen rap kategorisi, rap sanatçılarının adaylıkları ve listelerde yaşanan ilk heyecanı masaya yatırdı.



Cengiz Semercioğlu: Henüz daha jüriye iş düşmedi halk oylaması sürüyor Pantene Altın Kelebek’te ama daha işin başında gösterilen ilginin bu yıl da yine çok konuşulacak bir tören olacağını gösteriyor. Pantene Altın Kelebek şanına yakışır şekilde başladı.



Onur Baştürk: Rap bu yıla damgasını vurdu. Dolayısıyla bu müzik türünde bir kategori açılması kaçınılmazdı. Sonuçta Ezhel ya da Ben Fero’yu Tarkan’la aynı kategoride yarıştırmak kimse için adil olmazdı.

Ömür Gedik: Sadece adaylar için değil biz jüri üyeleri için de heyecanlı bekleyiş başladı. Gerek sektör gerekse de okuyucuların bu yılki Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne ilgisinin çok fazla olduğunu sıkça karşılaştığım “tören ne zaman, , ne gibi yenilikler var” sorularından anlıyorum. Sektördeki rap istilası Kelebek’i de etkisi altına alacak. Yeni nesil, çok daha genç ve sıra dışı bir Altın Kelebek geliyor diyebilirim.

Adriana’nın merakı biter

Hafta içinde Adriana Lima ve iş insanı Emir Uyar’ın ayrıldığı haberi geldi. Adriana da mı problem yoksa Türk erkeklerinde mi? Ya da Adriana’nın Türk erkeklerine merakında mı? Magazin Konseyi bu soruları yanıtladı.



Ömür Gedik: Bu ilişkinin bir yere gitmeyeceğini tahmin ediyorduk zaten. Sorun kimsede değil, süreç böyle. Adriana’nın Türk erkeklerine, Türk erkeklerinin de Adriana’ya merakı da burada biter gibi geliyor bana.



Cengiz Semercioğlu: Adriana Lima’nın Türk erkekleriyle aşkı haberi de artık sıradan oldu. Ben Emir Uyar’la ilişkisinin de uzun vadeli olmayacağını düşünüyorum.

Onur Baştürk: Olaya Türk erkekleri ve Adriana olarak bakmıyorum. Soruyu da biraz problemli buldum açıkçası.

Madem Adriana’nın Türk erkek merakını konuşuyoruz, Türk erkeğinin de Brezilyalı kadın merakını konuşmamız lazım. Sonuçta meraklar karşılıklı...

Ayrılmalarına gelince: Çok ciddi bir ilişki olduğunu düşünmüyordu kimseler zaten...

Gerçekten büyük bir mucize

Mehmet Ali Erbil hafta içinde ilk kez canlı yayına çıktı ve seyircisiyle buluştu. Yayında gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil’in mucizesi üzerine Magazin Konseyi konuştu... Cengiz Semercioğlu: Mehmet Ali Erbil’inki gerçekten büyük bir mucize. O anları anlatırken gözlerinin dolmaması imkansız. Yeni filmi için bıraktığını söyledi ama ben sakallı halini beğenmedim Mali’nin. Sakalsız bıyıksız çok daha dinamik görünüyordu. Bayramda çıkacaktı sahneye şimdi yılbaşında çıkacakmış. İkinci baharında mutluluklar diliyorum...



Onur Baştürk: Hali ve anlattıkları üzücüydü elbette. Umarım bundan sonrasında kendine daha iyi bakar ve kendi değerinin daha çok farkına varır.



Ömür Gedik: Mehmet Ali Erbil’in hayat dönüşünü ekran başında izleyenler arasında da gözyaşlarını tutamayanlar olduğuna eminim. Çok uzun süren rahatsızlığının ardından yeniden aramızda olması gerçekten çok güzel.

Allah onu bize, sevenlerine ve ailesine bağışladı. Hem bir dost hem de sanatçı olarak çok değerli. Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum.



Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk