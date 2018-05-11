Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

◊ Magnum’la işbirliğiniz nasıl başladı?

- Burada olmaktan ve markanın reklam kampanyalarında yer almaktan dolayı inan ki çok mutluyum. Ne kadar onurlandığım dışında daha iyi anlatacak bir kelime bilmiyorum. Alex ve ben birkaç yıldır gerçekten yakın iki arkadaşız. Birlikte çok fazla çalıştık. İkimiz bu işi mükemmel bir şekilde yaptık ve beni seçtiği için de çok mutluyum.

◊ Reklam çekimleri nasıl geçti? Alexander Wang ile o çekimlerde olmak nasıldı?

- Çekimlerde çok eğlendik o yüzden içinde olması keyifli bir projeydi. Alexander her zaman mükemmelliği ve çalışmayı bir arada sunar ve genelde eğlencelidir. Bu kez de hiçbir şey değişmedi. Alexander Wang, tasarladığı lüks dondurma soğutucusunu dünyayla paylaştı ve “Bella da yardım etti” dedi. Aslında Alex tek başına hazırladı.

ÇALIŞIRKEN ÇOK CİDDİYİM

◊ Birlikte çalışırken hiç tartıştığınız anlar oluyor mu?

- İkimiz de elimizden geleni yapmak için çok çabaladığımızdan dolayı en iyisini istiyoruz.

◊ Reklam filminde eğlenceli birini görüyoruz. Bu çekimler sizi ne kadar yansıtıyor?

- Çalışırken olduğumdan daha da ciddi davranıyorum. Arkadaşlarımlayken gerçekten 21 yaşımı yaşıyorum. Özellikle evimdeki koltuğumda, yani kendi evimde yaşımın insanı oluyorum. Normal insanlar gibi davranıyor, televizyon izliyorum.

◊ Evde kendiniz oluyorsunuz ama iş hayatınızda olduğunuzdan büyük biri gibi davranmanın ya da rol model olmanız gerektiği gerçeğinin baskısını hissediyor musunuz?

- Yapabildiğimin en iyisini yapıp genç insanlar için en iyi rol modellerden biri olmak istiyorum. Başka birinin rol modeli olduğum için de çoğu zaman gurur duyuyorum. Bunun kıymetini biliyorum.

HER ŞEYi YiYORUM

◊ Hayatta size en çok keyif veren şey nedir?

- Bence çikolata. Sıkı çalışmak da bana büyük bir haz veriyor.

◊ Sizin kadar zayıf olup “Çikolata seviyorum” demek çok acayip oldu.

- Ben her şeyi yiyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum.

Bella Hadid ile The Weeknd’in organizasyonda yeniden barıştığı ortaya çıktı. Çift, düzenlenen partide öpüşürken objektife takıldı.