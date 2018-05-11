Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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11.05.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

Magnum, Bella Hadid ve Alexander Wang’ın işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni kampanyası “Hazzı Ciddiye Al”ın tanıtımını Cannes Uluslararası Film Festivali’nde yaptı. Ben de, Cannes La Croisette’de bulunan Magnum Evi’nde Hadid ile bir araya geldim. 21 yaşındaki Hadid, “Kendi evimde yaşımın insanı oluyorum” diyor.

Magnum’la işbirliğiniz nasıl başladı?

- Burada olmaktan ve markanın reklam kampanyalarında yer almaktan dolayı inan ki çok mutluyum. Ne kadar onurlandığım dışında daha iyi anlatacak bir kelime bilmiyorum. Alex ve ben birkaç yıldır gerçekten yakın iki arkadaşız. Birlikte çok fazla çalıştık. İkimiz bu işi mükemmel bir şekilde yaptık ve beni seçtiği için de çok mutluyum.

Reklam çekimleri nasıl geçti? Alexander Wang ile o çekimlerde olmak nasıldı?

- Çekimlerde çok eğlendik o yüzden içinde olması keyifli bir projeydi. Alexander her zaman mükemmelliği ve çalışmayı bir arada sunar ve genelde eğlencelidir. Bu kez de hiçbir şey değişmedi. Alexander Wang, tasarladığı lüks dondurma soğutucusunu dünyayla paylaştı ve “Bella da yardım etti” dedi. Aslında Alex tek başına hazırladı.

Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

ÇALIŞIRKEN  ÇOK CİDDİYİM

Birlikte çalışırken hiç tartıştığınız anlar oluyor mu?

- İkimiz de elimizden geleni yapmak için çok çabaladığımızdan dolayı en iyisini istiyoruz. 

Reklam filminde eğlenceli birini görüyoruz. Bu çekimler sizi ne kadar yansıtıyor?

- Çalışırken olduğumdan daha da ciddi davranıyorum. Arkadaşlarımlayken gerçekten 21 yaşımı yaşıyorum. Özellikle evimdeki koltuğumda, yani kendi evimde yaşımın insanı oluyorum. Normal insanlar gibi davranıyor, televizyon izliyorum.

Evde kendiniz oluyorsunuz ama iş hayatınızda olduğunuzdan büyük biri gibi davranmanın ya da rol model olmanız gerektiği gerçeğinin baskısını hissediyor musunuz?

- Yapabildiğimin en iyisini yapıp genç insanlar için en iyi rol modellerden biri olmak istiyorum. Başka birinin rol modeli olduğum için de çoğu zaman gurur duyuyorum. Bunun kıymetini biliyorum.

 HER ŞEYi YiYORUM

  Hayatta size en çok keyif veren şey nedir?

- Bence çikolata. Sıkı çalışmak da bana büyük bir haz veriyor.

Sizin kadar zayıf olup “Çikolata seviyorum” demek çok acayip oldu.

- Ben her şeyi yiyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum.

Sadece evimin koltuğunda yaşımın insanı oluyorum

Bella Hadid ile The Weeknd’in organizasyonda yeniden barıştığı ortaya çıktı. Çift, düzenlenen partide öpüşürken objektife takıldı.

 

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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