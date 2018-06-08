Saçlarına veda etti… İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
08.06.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

Saçlarına veda etti… İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı

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Saçlarına veda etti… İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı

Vatanım Sensin performansıyla göz dolduran Bergüzar Korel, dizinin finali ardından saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Bergüzar Korel’e beğeni ve yorum yağdı. İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı!

Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç’in rol aldığı Kanal D dizisi ‘Vatanım Sensin’ 7 Haziran Perşembe akşamı ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümünün yayınlandığı esnada paylaşım yapan Bergüzar Korel, yeni imajıyla şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Bergüzar Korel’in yeni imaj,  en az dizinin finali kadar konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde de Siyah Beyaz Aşk’ın başrol oyuncusu Birce Akalay, final çekimi ardından saçlarını kısacık kestirmişti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

 esraerol_tekyurek - Yüz güzel olunca her şey yakışıyor 

ertekin.p - Çok seviyorum sizi güzel aile maşallah her daim mutlu olun. Diziniz muhteşemdi.

munire_senat - Çok yakışmış bayılıyorum size 

maysamq2018 - Size her şey yakışıyor çok güzelsiniz

yilmazdelila - Bayıldım saçlarınıza. Çok yakışmış. Çok tatlısınız. Bende sizin kadar kısa kestirdim. Yazın kısa saç kullanmak büyük kolaylık büyük rahatlık.

samara_zulumbekova - Harikasınız çok güzelsiniz her zamanki gibi hep yüzünüz gülsün

aysegulkilinc76 - Çok yakışmış, sevgiler

pinarturgutcengiz - O kadar güzelsin ki her şey sana fazlasıyla yakışıyor.

suzan_meric - Harika olmuş

Saçlarına veda etti… İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı

 

 

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