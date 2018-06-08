Saçlarına veda etti… İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı
Vatanım Sensin performansıyla göz dolduran Bergüzar Korel, dizinin finali ardından saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Bergüzar Korel’e beğeni ve yorum yağdı. İşte Bergüzar Korel’in yeni imajı!
Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç’in rol aldığı Kanal D dizisi ‘Vatanım Sensin’ 7 Haziran Perşembe akşamı ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümünün yayınlandığı esnada paylaşım yapan Bergüzar Korel, yeni imajıyla şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Bergüzar Korel’in yeni imaj, en az dizinin finali kadar konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde de Siyah Beyaz Aşk’ın başrol oyuncusu Birce Akalay, final çekimi ardından saçlarını kısacık kestirmişti.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
esraerol_tekyurek - Yüz güzel olunca her şey yakışıyor
ertekin.p - Çok seviyorum sizi güzel aile maşallah her daim mutlu olun. Diziniz muhteşemdi.
munire_senat - Çok yakışmış bayılıyorum size
maysamq2018 - Size her şey yakışıyor çok güzelsiniz
yilmazdelila - Bayıldım saçlarınıza. Çok yakışmış. Çok tatlısınız. Bende sizin kadar kısa kestirdim. Yazın kısa saç kullanmak büyük kolaylık büyük rahatlık.
samara_zulumbekova - Harikasınız çok güzelsiniz her zamanki gibi hep yüzünüz gülsün
aysegulkilinc76 - Çok yakışmış, sevgiler
pinarturgutcengiz - O kadar güzelsin ki her şey sana fazlasıyla yakışıyor.
suzan_meric - Harika olmuş
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