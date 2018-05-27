Saat 05.00â€™te ilk fotoÄŸraf
NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay, adÄ±nÄ±n aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mcÄ± Necati Kocabayâ€™la Soho Houseâ€™da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Mekandan sabaha karÅŸÄ± saat 05.00â€™te ayrÄ±lan ikili, Kocabayâ€™Ä±n evine gitti.
NurgÃ¼l YeÅŸilÃ§ay ve Necati Kocabay Ã¶nceki gece AsmalÄ±mescitâ€™teki Soho Houseâ€™daydÄ±. Ä°kili, mekanÄ± sabaha karÅŸÄ± saat 05.00â€™te terk etti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmemek iÃ§in otopark kapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kan, yine de objektiflerden kaÃ§amayan YeÅŸilÃ§ay ile Kocabay, patlayan flaÅŸlarla panikledi.
YeÅŸilÃ§ay ile Kocabay, aceleyle bindikleri araÃ§la NiÅŸantaÅŸÄ±â€™na doÄŸru hareket etti. Kocabayâ€™Ä±n evine giden ikili, binaya girecekleri sÄ±rada bir kez daha gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Panikten kapÄ±yÄ± aÃ§makta zorlanan Kocabay ile YeÅŸilÃ§ay, iliÅŸkileriyle ilgili sorularÄ± gÃ¼lÃ¼mseyerek yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.Â
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