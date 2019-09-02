Rüzgar Mağden kimdir? Gönü Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kaç yaşında?
Başından 6 evlilik geçen Gönül Yazar, kalbini yönetmen Rüzgar Mağden’e kaptırdı. Bir süredir beraber olan Rüzgar Mağden- Gönül Yazar çiftiyle ilgili en çok konuşulan konu ise aralarındaki yaş farkı oldu. İkili tüm eleştirilere rağmen aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Peki, Gönü Yazar’ın sevgilisi Rüzgar Mağden kimdir, kaç yaşında?
İstanbul'da yaşamını sürdüren Rüzgar Mağden, 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Yönetmenlik yapan Rüzgar Mağden, pek çok kanal ve yapım şirketinin bünyesinde çalıştı. Başından bir evlilik geçen Rüzgar Mağden, bir süredir çocukluk aşkı Gönül Yazar ile birlikte.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gönül Yazar, “Sevgilisiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Beni, Metin Oktay’la ‘Taçsız Kral’ filmde oynamıştım orada görmüş aşık olmuş. 10 yaşında bana aşık olmuş. O zaman ‘Ben bu kadınla evleneceğim’ demiş. Rüzgar bir kez evlenmiş daha sonra da boşanmış. Eski eşi de beni biliyor. Hatta eski eşi yeniden bir yuva kurmuş beni de çaya davet etti. Rüzgar’ın boşandığı hanımefendi beni çok seviyor destekliyor.”
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