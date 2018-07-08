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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
08.07.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

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Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın 2013'te olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatı magazin gündemine damga vurmuştu. Gündemde yine Erkoçlar var. Ama bu kez Rüzgar değil. Gül Erkoçlar'ın da ağabeyinin izinden gidip cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olduğu ortaya çıktı. Posta'dan Çiğdem Saltık'ın haberi...

Sema-Engin Erkoçlar çiftinin üç kızı oldu. Nur, Nil ve Gül... Türkiye Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı. O artık, Rüzgar Erkoçlar'dı.

Rüzgar Erkoçlar, ameliyattan sonra verdiği röportajda şunları söyledi: ''6 yaşındayken kendimi farklı hissediyordum. 14 yaşında 'Ben erkeğim' demeye başlamıştım. Dünyaya güzel bir kadın olarak geldim. Bu hem ödülüm hem lanetim oldu. Ben imalat hatasıydım. Doğuştan verilmiş biyolojik bedenden kurtulmak, özgürlüğüme kavuşmak istedim.''

UZUN SÜRE İŞ BULAMADI
Rüzgar Erkoçlar ameliyattan sonra çok zor günler yaşadı. Oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Yapımcılar iş vermiyordu. Önce kendini eve kapattı. Ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yaptı. Ama bir süre sonra zorluklar sona erdi.

 Eylül 2015'te makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Daha sonra setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıktı. Kulüplerde DJ'lik yaptı. ''Bana evrenden yollanmış bir armağan'' dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017'de evlendi.

 KİM OLDUĞU ANLAŞILMADI
Düğün fotoğraflarında bir erkek dikkati çekiyordu. Her aile fotoğrafında vardı ama kim olduğu bilinmiyordu. Sosyal medya hesaplarına konan fotoğrafta, Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Alkoçlar, abla Nur Erkoçlar, anne Sema Erkoçlar etiketlenmişti ama o esrarengiz erkeğin ismi yoktu. Erkoçlar Ailesi’nin küçük kızları Gül ise ortada yoktu.

Araştırmalar sonucu; o esrarengiz erkeğin aslında Gül Erkoçlar olduğu ortaya çıktı. Gül, ağabeyi Rüzgar'dan bir süre sonra, aynı ameliyatı geçirmiş, biyolojik bedenden kurtulmak, erkek olmuş ve Görkem Batu adını almıştı.

Rüzgar Erkoçların kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. bir de kız arkadaşı var.

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