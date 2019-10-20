Rüzgar Erkoçlar: Yapımcılar vefalı değil
Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, dizilerde rol almak istemesine rağmen yapımcıların kendisine iş vermediğini söyledi.
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BEBEĞİMİZ OLSUN İSTİYORUZ
Davete eşi Tuğba Erkoçlar ile katılan Rüzgar Erkoçlar, evlat edinmeye gerek kalmadan eşi Tuğba Erkoçlar ile bebek sahibi olabileceklerini söyledi. Evliliklerinde ikinci senesini geçtiğimiz günlerde kutladıklarını belirten Erkoçlar, “Bizim çocuğumuz olabileceği için evlat edinmek ilk tercihimiz değil. Bu çok soruluyor, biraz araştırsınlar. Olmayacak bir şey değil… Hayırlısıysa doğru zamanda dünyaya gelsin” diyerek bebek konusuna açıklık getirdi.
YAPIMCILAR VEFALI DEĞİLLER
Dizilerde oynamak istediğini belirten Erkoçlar, “Bu konuda daha önce böyle bir şey konuşmadım ama 10 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. 33 yaşındayım. 26 yaşında bu yaşadığım süreçten dolayı oyunculuk adına durmam gerekti…Sektöre kırgın mıyım ‘evet’ kırgınım. Çünkü vefa olarak bakıldığı zaman 10 yaşından beri sektördeyim. Çocukluğumu vermişim. Lise mezuniyetimi, pazar günleri aile kahvaltılarım gibi birçok manevi şeyleri feda etmişim. Bunlara baktığın zaman yapımcılar benim kadar vefalı değiller. O yüzden kırgınım” diyerek sitem etti.
Gecede Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Seçkin Piriler, Hatice, Nilay Dorsa, Nil Karataş, Rüzgar-Tuğba Erkoçlar ve Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz gibi bir çok ünlü isim katıldı.
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