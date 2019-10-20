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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.10.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Rüzgar Erkoçlar: Yapımcılar vefalı değil

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Rüzgar Erkoçlar: Yapımcılar vefalı değil

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, dizilerde rol almak istemesine rağmen yapımcıların kendisine iş vermediğini söyledi.

İlgi Gövsa’nın yeni mekanı Mon Amour geçtiğimiz akşam bir davetle kapılarını açtı.

BEBEĞİMİZ OLSUN İSTİYORUZ
Davete eşi Tuğba Erkoçlar ile katılan  Rüzgar Erkoçlar, evlat edinmeye gerek kalmadan eşi Tuğba Erkoçlar ile bebek sahibi olabileceklerini söyledi. Evliliklerinde ikinci senesini geçtiğimiz günlerde kutladıklarını belirten Erkoçlar, “Bizim çocuğumuz olabileceği için evlat edinmek ilk tercihimiz değil. Bu çok soruluyor, biraz araştırsınlar. Olmayacak bir şey değil… Hayırlısıysa doğru zamanda dünyaya gelsin” diyerek bebek konusuna açıklık getirdi.

YAPIMCILAR VEFALI DEĞİLLER
Dizilerde oynamak istediğini belirten Erkoçlar, “Bu konuda daha önce böyle bir şey konuşmadım ama 10 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. 33 yaşındayım. 26 yaşında bu yaşadığım süreçten dolayı oyunculuk adına durmam gerekti…Sektöre kırgın mıyım ‘evet’ kırgınım. Çünkü vefa olarak bakıldığı zaman 10 yaşından beri sektördeyim. Çocukluğumu vermişim. Lise mezuniyetimi, pazar günleri aile kahvaltılarım gibi birçok manevi şeyleri feda etmişim. Bunlara baktığın zaman yapımcılar benim kadar vefalı değiller. O yüzden kırgınım” diyerek sitem etti.

Rüzgar Erkoçlar: Yapımcılar vefalı değil

Gecede Özlem Yıldız, Ece Gürsel, Seçkin Piriler, Hatice, Nilay Dorsa, Nil Karataş, Rüzgar-Tuğba Erkoçlar ve Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz gibi bir çok ünlü isim katıldı.

 

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