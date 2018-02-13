Rüzgar Erkoçlar kimdir, eşi kim?

Rüzgar Erkoçlar, 26 Mart 1986 tarihinde İstanbul'da Nil Erkoçlar olarak hayata geldi. Bir ablası, bir kız kardeşi vardır. İstanbul Suadiye Lisesi'nden 2002 yılında mezun oldu. Türker İnanoğlu tarafından "Türker İnanoğlu Vakfı" adıyla kurulup kısaca "TÜRVAK" olarak da anılan vakıf okulunda lise bittikten sonra Sinema Oyunculuğu okudu. 10 yaşından beri Gaye Sökmen Ajans'a bağlı olarak reklam filmleriyle başlayarak televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer aldı. Asıl şöhretini bir reklam projesiyle yakalayan Rüzgar Erkoçlar, Üvey aile, Maskeli balo, Emret komutanım gibi dizilerde rol aldı. Cem Yılmaz ile birlikte de reklam filminde oynadı. Son 5 yılda henüz 26 yaşındayken kendi deyimiyle içinde hapsolduğu bedenine veda etti, cinsiyet değiştirip erkek oldu. Rüzgar Erkoçlar uzun süredir birlikte olduğu makyöz Tuğba Beyazoğlu ile 2017 eylül ayında evlendi.
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