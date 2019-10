Russell Crowe Cem Yılmaz'ı tebrik etti

Yılmaz'ı ilk tebrik eden ise 5 yıl önce Son Umut filminde rol aldığı dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Russell Crowe oldu.

Sosyal medya hesabından kendisini tebrik edip destekleyen Crowe'a teşekkür eden Yılmaz şu mesajı paylaştı; Severim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, 'hayırlı olsun başarılar' der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!

Sevenim cok :) @russellcrowe Gecmis 6 sene boyunca her filmimde arayip hayirli olsun basarilar der mi lan bi insan? Amcanin oglu olsa yapmaz :) Iyi adam iyi. When ever you need a brother he is always there...Thank you Maximus.:) pic.twitter.com/TtWoLts8Fh