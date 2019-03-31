Rüküşlüğün sınırlarında gezen bir pop prensesi

- Aslı Barış:

Aleyna Tilki, 19’uncu yaşını kutladı. Bu vesileyle tarzını mercek altına alalım...

- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ben Aleyna’yı cesur, özgün ve sempatik buluyorum. Tarzı da genç bir pop yıldızı için başlangıç olarak gayet iyi ama daha deneysel ve sofistike olabilir. Pop starların stili ve seçimleri genç toplulukları peşinden sürükleyecek orijinallikte olmalı. Tabii ki geliştirilebilir ve daha özel çalışmalar yapılabilir.Belki tasarımcı işbirliği ve moda markaları ile...

- Ceylan Atınç:

Pop star olmak cidden zor iş bence. Hep popüler ve yeni kalmak ama rüküşlüğün sınırlarında gezmek zorunda olmak... Bu tanımım bence Aleyna’nın tarzını da anlatmaya yetti (gülüyor)...

- Aslı Barış:

“Rüküşlüğün sınırlarında gezmek” güzel tanımlama. Madonna’da böyle başlamıştı. Şimdi gelmiş geçmiş en popüler kadın pop yıldızı konumunda. Körü körüne büyük markaların en garip tasarımlarını bir arada giymekle ikonik olunmaz. Ama daha çok genç, zaman içinde tarzını bulacaktır.



Kapadokya’dan Bella geçti

Bu hafta tüm moda dünyası Mert Alaş ve Bella Hadid’in yeni kampanyasını konuştu. Çekimin mekânı Kapadokya. Bella ve Mert tüm hafta turizm elçisi gibi çalıştı. Moda konseyi tartıştı: Böyle bir kampanyayla biz de değerimizi neden artırmayalım?

- Aslı Barış:

Bu haftanın moda gündeminden bir bomba: Bella Hadid buradaydı ve Mert Alaş’la birlikte gönüllü turizm elçisi gibi çalıştı. İkilinin Instagram hesabı Kapadokya görselleriyle doldu taştı. Missoni kampanyasını çekiyorlarmış... Bu arada Bella’nın yeni imajını nasıl buldunuz?



- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bella’yı çok beğeniyorum ve ben de kampanyayı merakla bekliyorum. “Kapadokya’daki muhteşem ambiyansta ve dokuda neden hâlâ böyle büyük bir moda kampanyası yapılmıyor” diye düşünüyordum, çok sevindim. Mert Alaş’ın çekmesi de çok daha özel olmuş. Keşke gelmişken başka bir Türk markası ile de işbirliği yapabilseydi.

- Ceylan Atınç:

Gelmişken bir Türk markası değil ama çok ünlü bir Türk şarkıcıyı çekiyor İstanbul’da diye duydum Başak. Bella ilk dijital Vogue kapağında yer alarak tarihe geçti bu ay. Dolayısıyla yeni it-girl ve sanırım çağımızın top modeli kendisi. Ben Mert Alaş’ın moda dünyasındaki yerine de hayranım; herkesin sevdiği ve çalışmak istediği biri olmak... Türk markalarına gelince; maalesef Bella ve Mert ile çekim yapacak bütçelere çıkabileceklerini hiç sanmıyorum.

- Aslı Barış:

“Olmaz” diye bir şey yok bence. Çok değil beş sene önce dünya çapında ünlü markalarımız yoktu. Şimdi çantadan sokak modasına birçok belli başlı marka var. Kylie Jenner Nedo giyiyor, Kate Middleton Manu Atelier takıyor, Les Benjamins giymeyen ünlü kaldı mı bilmiyorum.

Bunu destekleyen yüksek bütçeli, etkili bir kampanyayla moda dilimizi kuvvetlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çekim mekanı da ülkemizden seçilsin tabii.

Bizde neden olmasın?



- Aslı Barış:

Geçen hafta Katar’da “Fashion Fund” adlı bir etkinlik düzenlendi. Victoria Beckham’dan Carla Bruni’ye herkes oradaydı. Bizim böyle iddialı bir etkinliğe imza atmamız için ne gerekli sizce?

- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bence gerekli değil. Önce İstanbul Moda Haftası’nı daha yukarı taşıyalım diye düşünüyorum. Ama yardım kampanyasına her zaman kapımız açık.

- Ceylan Atınç:

Yardım kampanyası deyince akan sular durabiliyor, özellikle tasarımcı ve modeller için yaptıkları işin bir amaca hizmet etmesi çok değerli.

- Aslı Barış:

Bir isim değil de birkaç kişiyi birden toparlama gücü olunca çok iyi geri dönüş alınıyor, her yerde haber çıkıyor. Mesela demin bahsettiğimiz dünyaca ünlü fotoğrafçımız var: Mert Alaş. Onun ev sahipliğinde bir etkinlik olsa, yakın çevresi gelse muhteşem bir iş olur.



Yazın bot giyilir mi?



- Aslı Barış: Geçen hafta bu sezon kullanacağımız gözlüklerden bahsettik.

Bu hafta da ayakkabı konusuna el atmak istiyorum. Havalar çok garip, daha açık ayakkabı moduna giremedik. Ne giyelim bu aralar?

- Başak Dizer Tatlıtuğ:

Hasır altı olan fistolu sandalet, önü kapalı kumaş terlikler, kumaş-hasır espadriller ve deri gladyatör sandaletler yazın ön planda olacak.

Şu an açık renk kısa kovboy botlar ve likra kumaştan yapılan ayakkabı ve botlar giyilebilir. Aslında şu aralar en uygun seçenek beyaz sneaker’lar fakat çokça kullanıldığı için bence çok sıkıcı oldu.

- Ceylan Atınç: Ben hâlâ bot giyiyorum Aslı... Bir gün sneaker, bir gün bot. Yazlık bot trendini seviyorum. Bir de kıştan kalma kovboy trendi devam ediyor; biraz safariye vurgu yaparak yine keten ve kumaş karışık botlarla baharı geçirebiliriz.