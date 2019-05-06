"Ruhum yanından asla ayrılmayacak"
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Nurdan Beşen ile evlilik yıldönümlerini kutladı.
Oyuncu-sunucu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 6 Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girdi. Büyükak, eşi ile 1. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Oyuncu, düğünden bir kareyi şu sözlerle paylaştı: "Yıldönümümüz kutlu olsun aşkım. Değil bir yıl, bin yıl da geçse ruhum yanından asla ayrılmayacak. Seni çok seviyorum "
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