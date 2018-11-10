Rolü için 10 kilo verdi
7 Aralık’ta vizyona girecek olan “Şampiyon” filminin hazırlık süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Senaryosu 3 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan film için başrol oyuncusu Ekin Koç, 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı.
Doktor, diyetisyen ve fitness hocası kontrolünde 10 kilo veren ünlü oyuncu, jokey Halis Karataş’la beraber vakit geçirerek rolüne hazırlandı. “Şampiyon”, efsane yarış atı Bold Pilot’ın başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile eşi Begüm Atman arasındaki büyük aşkı anlatıyor.
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