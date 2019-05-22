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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Rocketman, Elton John ve Taron

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
Rocketman, Elton John ve Taron

Siz bu satırları okurken ben Londra’da müziğin yaşayan efsanesi Sir Elton John ile buluşmuş olacağım...

Buluşma sebebimiz, bu yılın en çok merak edilen filmlerinden bir tanesi “Rocketman...” 

“Kingsman” serisinden tanıdığımız Taron Egerton’un Elton John olarak karşımıza çıktığı filmi geçen gün Los Angeles’taki özel gösteriminde izledim.

Film Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yaptı.
Gösterimin sonunda dakikalarca ayakta alkışlanınca hem Elton John hem de başrol oyuncusu Taron Egerton gözyaşlarına hakim olamadı.
Peki “Rocketman”in geçen sene 903 milyon dolar gişe yapan ve dört Oscar kazanan, Queen’in biyografisi de diyebileceğimiz “Bohemian Rhapsody”den farkı nedir?

Rocketman, Elton John ve Taron



Filmde, Freddie Mercury’nin gay değil biseksüel olarak gösterilmesi büyük tepki çekmişti.
“Rocketman”de Elton’ın cinsel seçimi açık seçik göz önüne seriliyor.
Hatta filmden önce dağıtılan notlarda beyazperdede ilk defa büyük bir Hollywood stüdyosunun (Paramount Pictures) yapımcılığını yaptığı bir filmde gay seks sahnesinin gösterildiği yazıyordu.
Cinselliğin yanı sıra Elton John’un süperstarlığa doğru ilerlerken yaşadığı mutsuz hayat, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı da detaylı olarak anlatılıyor.
Taron Egerton, filmde tüm şarkıları kendi söylemiş...
Elton’un sesinden playback yapmamış.
Taron’un oyunculuğu kadar şarkıcılığı da kusursuz.
Hatta tesadüf şu ki Egerton daha 17 yaşında drama
okuluna kabul edilmek için girdiği seçmelerde Elton John şarkısı söylemiş ve okula kabul edilmiş.


Rocketman, Elton John ve Taron


31 Mayıs’ta gösterime girecek müzikal-biyografiyi izlerken gençlik yıllarım aklıma geldi.
Eski Elton John hit’leri...
“Bohemian Rhapsody”yi izledikten sonra uzun süre
sadece Queen dinlemiştim, şimdi de Elton John dinlemeye başladım.
Sinemadaki hakimiyetim maalesef müzikte yok...
Sevdiğim filmleri tekrar tekrar izlerim.
Vizyona girecek filmleri takip ederim.
Ama müziğe sıra gelince özellikle yeni çıkan albümler ya da şarkılarda iyi bir rehbere ihtiyacım oluyor.
Allah’tan her perşembe Kelebek’in arka sayfasında Sinem Vural’ın müzik yazıları ve tavsiyeleri var...

Rocketman, Elton John ve Taron

Barbaros Tapan
Barbaros Tapan
btapan@hurriyet.com.tr
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