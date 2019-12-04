Rock’çı Mahmut Tuncer
Mahmut Tuncer, kadına şiddete karşı düzenlenen Rock’n Aid yardım konserinde sahneye çıkacak. Ünlü türkücü kariyerinde bir ilke imza atacak ve sahnede rock şarkısı seslendirecek.
ŞİDDET MAĞDURLARINA YARDIM ELİ
Kadına şiddete dur demek amacıyla organize edilen yardım konseri Rock’n Aid, 7-8 Aralık’ta 42 Maslak Barock Sahne’de gerçekleşecek.
İki gün sürecek etkinlikten elde edilecek gelirle kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınların ihtiyaçları karşılanacak.
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