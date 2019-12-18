Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Dünya çapında milyon euro’luk yatlara imza atan Rıza Tansu, iki yıl önce Küba Bayan Voleybol Milli Takım formasını da giyen Kübalı sevgilisi Yaima Ortiz’le Havana’da evlenmişti. 59 yaşındaki iş insanı geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğini kucağına aldı. Tansu, kendisinden 20 yaş küçük eşi Yaima Ortiz ve bebekleri ile önceki gün ilk kez objektife takıldı. Çift bebeklerini Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’ne doktor kontrolüne getirdi. Rıza Tansu’nun yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar’dan biri 26, diğeri 23 yaşında iki oğlu var.





