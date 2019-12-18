MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRıza Tansu üçüncü kez baba oldu
GeriMagazin Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
18.12.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Ünlü tekne tasarımcısı Rıza Tansu ve Kübalı eşi Yaima Ortiz, bebekleri ile ilk kez objektife takıldı.

Dünya çapında milyon euro’luk yatlara imza atan Rıza Tansu, iki yıl önce Küba Bayan Voleybol Milli Takım formasını da giyen Kübalı sevgilisi Yaima Ortiz’le Havana’da evlenmişti. 59 yaşındaki iş insanı geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğini kucağına aldı. Tansu, kendisinden 20 yaş küçük eşi Yaima Ortiz ve bebekleri ile önceki gün ilk kez objektife takıldı. Çift bebeklerini Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’ne doktor kontrolüne getirdi. Rıza Tansu’nun yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar’dan biri 26, diğeri 23 yaşında iki oğlu var.

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

Rıza Tansu üçüncü kez baba oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle