Rıza Kocaoğlu kimdir? İrem Derici ile mi aşk yaşıyor?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal’ın başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde müthiş bir sayısal zekası olan ancak askerde yaşadığı travmadan sonra hayatı değien Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu, 1979 yılında İzmir’de doğdu. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nin oyunculuk bölümünde tamamladı. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü'nde rol aldı; ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'den bu yana Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırmaktadır. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.
Rıza Kocaoğlu’nun Oynadığı Bazı Filmler ve Diziler
Çukur / Aliço /2017-
İçerde / Davut / 2016-2017
Dünyanın En Güzel Kokusu / Hakan / 2016
Karadayı / Kibrit Yasin / 2012-2014
Kuzey Güney / Ali Güntan / 2011-2012
Av Mevsimi / Asit Ömer / 2010
Ezel / Temmuz / 2009-2010
Emret Komutanım: Şah Mat / Obsesif Tuncay / 2006
Kuzenlerim / İrfan /2002 – 2004
Bana Şans Dile / Bahadır / 2001
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