Rıza Kocaoğlu kimdir? İrem Derici ile mi aşk yaşıyor?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal’ın başrollerini paylaştığı Çukur dizisinde müthiş bir sayısal zekası olan ancak askerde yaşadığı travmadan sonra hayatı değien Aliço’yu canlandıran Rıza Kocaoğlu, 1979 yılında İzmir’de doğdu. Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi’nin oyunculuk bölümünde tamamladı. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü'nde rol aldı; ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012'den bu yana Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırmaktadır. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.



Rıza Kocaoğlu’nun Oynadığı Bazı Filmler ve Diziler



Çukur / Aliço /2017-

İçerde / Davut / 2016-2017

Dünyanın En Güzel Kokusu / Hakan / 2016

Karadayı / Kibrit Yasin / 2012-2014

Kuzey Güney / Ali Güntan / 2011-2012

Av Mevsimi / Asit Ömer / 2010

Ezel / Temmuz / 2009-2010

Emret Komutanım: Şah Mat / Obsesif Tuncay / 2006

Kuzenlerim / İrfan /2002 – 2004

Bana Şans Dile / Bahadır / 2001