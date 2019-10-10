Riskli hamle
Bugünkü konumuz: Kovboy botu ve çita deseni birlikte giyilir mi?
Bu sezon vahşi batı rüzgarı esecek demiştik; kovboy botları, püsküllü ceketler, çantalar, yine aynı havada kemerler, ne ararsanız var.
İşin zorluğu bu parçaları takımlamakta. Tek bir yanlış hamlede, stil ikonu olacağım derken, Kalamiti Jane’e dönüşebiliyor insan...
Burcu Esmersoy bu hataya düşmeyenlerden... Kovboy çizmeleri, beyaz ceketiyle son derece uyumlu.
90’lar havası estiren çita desenli elbise renk uyumu kontenjanıyla seçilmiş, belli.
Bu tip desenler riskli; tüm görünümü bir anda ucuzlaştırabilir. Bunu, aynı tehlikeyi taşıyan kovboy botuyla takımlamak daha da cesur bir hamle.
Daha alaturka bir tarzda bu kombin çok kötü görünebilirdi. Ama Burcu, zarafetiyle bir şekilde iyi taşımış.
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