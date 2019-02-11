" Rezil etmesinler sizi " Bu sözler Eda Erol'a mı?
Önümüzdeki günlerde anne olmaya hazırlanan olan Buse Varol, eşi Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'u takibe aldı. Takipçileri durumu fark edince de Varol ''Sabahtan beri birileri hesabımla uğraşıyor, benim adıma bir takım şeyler yapıyormuş. Hesabımı kurtardım'' dedi. Alişan da duruma sessiz kalmadı
Alişan, bir dönem Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan ikili düğüne çok az bir süre kala yüzükleri atmıştı. Bu olaydan bir süre sonra Alişan, Buse Varol'la aşk yaşamaya başladı ve çift geçen yıl evlendi. Yakında bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift mutlu haberi beklerken bugün ilginç bir durum yaşandı.
Buse Varol'un Instagram'da Eda Erol'u takibe alması herkesi şaşırttı. Konuyla ilgili Buse Varol şu açıklamayı yaptı: ''Sabahtan beri birileri hesabımla uğraşıyor, benim adıma bir takım şeyler yapıyormuş. Hesabımı kurtardım.''
ALİŞAN: ULAN TAKİPÇİ SATIN ALIYORSUNUZ...
Alişan bu gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından "Ulan takipçi satın alıyorsunuz bari satın aldığınız firmalara söyleyin de dikkatli olsunlar. Rezil etmesinler sizi!" dedi.
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