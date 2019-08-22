Reynmen'e büyük şok
"Ela" şarkısının klibi 100 milyondan fazla izlenen gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, büyük bir sorunla karşı karşıya...Aktaş'ın Reynmen markasını kullanması yasaklandı.
2. Sayfa'nın haberine göre "Reynmen" ismi 12 Kasım 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Ömer Duvaklı isimli kişi tarafından tescillendi. Bu markanın kullanım hakkı sadece Ömer Duvaklı'ya verildi.
Bunun üzerine Reynmen karara itiraz etti ancak reddedildi.
Yusuf Aktaş, bu gelişme sonrası B planını devreye soktu. 29 Aralık 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaparak "R Reynmen" markasını tescil etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle