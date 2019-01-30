Reynmen ile Cem Yılmaz akrabaymış...Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler
'Derdim Olsun' şarkısıyla YouTube rekorunu kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'in ünlü komedyen Cem Yılmaz ile akraba olduğu ortaya çıktı.
Reynmen ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013 yılında Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı.
Hasibe Yılmaz Aktaş, ünlü komedyenin dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, “16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim” demişti.
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