Reynmen "Derdim Olsun" şarkısından kaç para kazandı?
Sosyal medya fenomeni Reynmen, izlenme rekorları kıran "Derdim Olsun" şarkısından para kazanmadığını söyledi.
Sosyal medya hesabından takipçilerin sorularını yanıtlayan Yusuf Aktaş,"Derdim Olsun'dan bir kuruş bile kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti ama eğer parayı almış olsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım. 500-600 bin TL gibi bir para... Nasip değilmiş, bir sonraki işlere inşallah..." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle