Rekor katılım
Beş ayrı kategoride yapılan Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları başladı. Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışlara ilgi büyüktü.
Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, kapalı manej katılım rekoru ile başladı. 2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının ilk ayağının kazanan takımı Koeru oldu.
Barış Eriş - Azra Kayla Küçükçalık - Burak Alparslan - Benhür Çavdarlı - Ayşegül Coşar - Valeria Özlüer
12–13 Ocak tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışların ikinci ayağı 23-24 Şubat, üçüncü ayağı ise 23-24 Mart’ta yapılacak. 22 takımın yer aldığı Türkiye’nin en iyi 160 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarıştığı müsabakalar 27-28 Nisan’da düzenlenecek finalle sona erecek.
Alin Yazıcı - Elif Özvalıgil - Atila Akbıyık - Gökçe Aker - Azra Çapa
Sencer Can - Oktay Sezek - Cankat Özde - Can Yaran - Eda Bozanoğlu
Traci Erdemgüvenç - Sencer Can
Erdoğan Demirören - Yelda Demirören - Cemal Demirören - Haluk Kalyoncu
Yiğit - Mert - Damla - Başak-Mustafa Çağlar
Muhammed Coşar - Ayşegül Coşar - Aybike Coşar
Sevil Sabancı
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