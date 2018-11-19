Reklam için mi bu işi yapıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.11.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

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Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Reklam amaçlı işe girdiği söylenen Hanife, "Öyle bir şey yok. Bana burada prenses gibi davranıyorlar" dedi.

Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelinde tanınan gelin adayı Hanife Gürdal, yeni işiyle gündem olmuştu.

Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Hanife, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefon ile bağlandı.

Reklam için mi bu işi yapıyor

Yeni işini çok sevdiğini belirten Hanife şu açıklamaları yaptı: "Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım. Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde... Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şuan çok mutluyum. İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip geliyorduk bir kadın eleman almış bunu duyunca ben de 'beni neden almadın' dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı. Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem burası iş yeri, iş yerinde öyle bir şey olmaz. 'Erkek gibisin' diyenler var. Hayır, 'ben kız gibiyim' ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar."
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