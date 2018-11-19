Reklam için mi bu işi yapıyor?
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Reklam amaçlı işe girdiği söylenen Hanife, "Öyle bir şey yok. Bana burada prenses gibi davranıyorlar" dedi.
Katıldığı evlilik programı sayesinde Türkiye genelinde tanınan gelin adayı Hanife Gürdal, yeni işiyle gündem olmuştu.
Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Hanife, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefon ile bağlandı.
Yeni işini çok sevdiğini belirten Hanife şu açıklamaları yaptı: "Reklam için neden böyle zor bir işte çalışayım. Zor ama çok sevdim. Herkes yattığı yerden para kazanma derdinde... Zaten burası olmasaydı fabrikaya girmeyi düşünüyordum. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtim. Şuan çok mutluyum. İstasyon sahibi benim çok sevdiğim bir abim. Yanına gidip geliyorduk bir kadın eleman almış bunu duyunca ben de 'beni neden almadın' dedim. Elemanı işten çıkınca beni çağırdı. Benzin doldururken tanıyanlar oluyor. Genel olarak destek var. Kadın kadının destekçisi. Bir sürü yorum aldım. Bu işte evlilik teklifi almıyorum. Buna müsaade de etmem burası iş yeri, iş yerinde öyle bir şey olmaz. 'Erkek gibisin' diyenler var. Hayır, 'ben kız gibiyim' ve her şeyi de kız gibi yapıyorum. Kendime bir iş de kurabilirdim ama benim gözüm yüksekte değil. Ben olmak istediğim yerdeyim. Çok da mutluyum. Bana burada prenses gibi davranıyorlar."
BALKABAKLI MAGNOLİA | MUCİZE LEZZETLER
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