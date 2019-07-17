Reklam değil gerçekten barıştık
Hande Yener, önceki gün Akmerkez’deki bir kozmetik mağazasında objektife takıldı. Habercileri fark edince gülmeye başlayan şarkıcı, sonra ayaküstü sorulara yanıt verdi.
Pilates stüdyosuna gitmeden önce alışverişini tamamlamak istediğini söyleyen Yener, bir dönem çok sert polemikler yaşadığı Demet Akalın’la arasındaki buzların erimesi hakkında ise şöyle konuştu: “Bu reklam değil, biz gerçekten barıştık. İkimiz de büyüdük, eski konular kapandı ve şimdi aramız çok iyi.”
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