Recep Ä°vedik 6â€™nÄ±n fragmanÄ± rekor kÄ±rdÄ±
Åžahan GÃ¶kbakarâ€™Ä±n 7 milyon 437 bin seyirci rakamÄ±yla â€˜TÃ¼rk Sinema Tarihiâ€™nin En Ã‡ok Ä°zlenen Filmiâ€™ olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan son filmi Recep Ä°vedik 5â€™ten sonra serinin son filminin fragmanÄ± izleyicisi ile buluÅŸtu.Â
8 KasÄ±mâ€™dan itibaren vizyona girecek olan Recep Ä°vedik 6â€™nÄ±n fragmanÄ± 12 saatte 2.5 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan izlenerek, bir rekora daha imza attÄ±.Â
Â Senaryosunu Åžahan GÃ¶kbakar ve Togan GÃ¶kbakarâ€™Ä±n birlikte yazdÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netmenliÄŸini Togan GÃ¶kbakarâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi filmde Recep Ä°vedik bu kezKonya yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Kenyaâ€™ya gidiyor. YanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± anladÄ±ÄŸÄ± zaman Ã§ok geÃ§ olan ve her bulunduÄŸu ortama â€˜uyumâ€™ saÄŸlayan Recep Ä°vedik, karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan sorunlarÄ±â€˜kendi yÃ¶ntemleriyleâ€™ Ã§Ã¶zÃ¼yor.
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