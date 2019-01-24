Recep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'
Önceki akşam Kaan Erkam’ın ev sahipliğinde Beyoğlu'nda Recep Aktuğ'a vefa gecesi düzenlendi. Selçuk Ural, Mehmet Ulay ve Anta Toros gibi sanatçıların katıldığı organizasyona oyuncu Recep Aktuğ rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.
Geceye özel bir video çeken ünlü oyuncu, “Sizlerle birlikte olmayı çok isterdim ama maalesef şu anda doktorum da izin vermediği için hiçbir yere hareket edemiyorum. Orada olduğunuzu ve bana güç verdiğinizi biliyorum. Kalbim sizlerle” şeklinde konuştu.
Bu özel organizasyona davet edilen ünlü isimlerin gitmemesi ‘Recep Aktuğ’a vefasızlık’ olarak yorumlanmıştı.
Çıkan haberlerin ardından Recep Aktuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Benim adıma bir takım paraların toplandığını, sanki muhtaçlık durumu varmış gibi bir yansıma gösterildi. Yazılara üzüldüm. Arkadaşların bunlardan haberi yok. 'Sırtımdaki çimentodan dolayı dışarı çıkamıyor, eve hapis kaldı' denmiş böyle bir şey yok. Doktorlar sadece dışarıdan enfeksiyon kapmamam adına bunu yasakladılar. Nekahat dönemidir. Bu ağrıların geçmesini bekliyorum.“
Yorumları Göster
Yorumları Gizle