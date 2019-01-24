Recep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriRecep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'
GeriMagazin Recep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
24.01.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Recep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Recep Aktuğ isyan etti 'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'

Önceki akşam Kaan Erkam’ın ev sahipliğinde Beyoğlu'nda Recep Aktuğ'a vefa gecesi düzenlendi. Selçuk Ural, Mehmet Ulay ve Anta Toros gibi sanatçıların katıldığı organizasyona oyuncu Recep Aktuğ rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

Geceye özel bir video çeken ünlü oyuncu, “Sizlerle birlikte olmayı çok isterdim ama maalesef şu anda doktorum da izin vermediği için hiçbir yere hareket edemiyorum. Orada olduğunuzu ve bana güç verdiğinizi biliyorum. Kalbim sizlerle” şeklinde konuştu. 

Bu özel organizasyona davet edilen ünlü isimlerin gitmemesi ‘Recep Aktuğ’a vefasızlık’ olarak yorumlanmıştı.

Çıkan haberlerin ardından Recep Aktuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Benim adıma bir takım paraların toplandığını, sanki muhtaçlık durumu varmış gibi bir yansıma gösterildi. Yazılara üzüldüm. Arkadaşların bunlardan haberi yok. 'Sırtımdaki çimentodan dolayı dışarı çıkamıyor, eve hapis kaldı' denmiş böyle bir şey yok. Doktorlar sadece dışarıdan enfeksiyon kapmamam adına bunu yasakladılar. Nekahat dönemidir. Bu ağrıların geçmesini bekliyorum.“

Recep Aktuğ hangi projelerde yer almıştı
Recep Aktuğ hangi projelerde yer almıştı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Canlı yayında şaşırtan evlilik teklifi

'Sanki muhtaçlık durumu varmış gibi...'

“Bazı geri zekâlılar böyle bir şey yapmış"

Acun Ilıcalı UFC'yi ayağa kaldırdı