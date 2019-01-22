Recep Aktuğ kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?
Recep Aktuğ, yer aldığı projelerle ekran başındaki seyircilerin yakından tanıdığı isimlerden birisidir. Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk-ı Memnu ve Fetih 1453 gibi projelerde rol alan Recep Aktuğ, aynı zamanda bazı albümlere de sahiptir. İşte, Recep Aktuğ kimdir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Klubü'nde yaptı.
1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.
Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım'ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar'dı. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu'nu kurdu.
Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.
1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarak Çetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.
Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; birçok reklam filminde ve dizide de rol aldı.
Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana - Siyah Gül ve Yaşamak adlı üç müzik albümü bulunmakta.
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