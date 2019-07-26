Rastgele!
Yağmurlu havada top oynamak da, kombin yapmak da zor. Ama bu kadar da değil! Kırmızı kartı bileğinin hakkıyla alan Asena Tuğal’in balıkçı tarzını mercek altına alalım.
Bu yaz İstanbul’da hava durumu hepimizin ayarlarını bozdu. Bunu göz önüne alarak Asena Tuğal’in tarzını inceliyoruz.
Birinci konu; burası bir AVM. Yani kapalı mekan. O berenin kafada işi ne?
Altı üstü bir yaz yağmuru, kışlık bot giymek niye?
Ve en can alıcı parçaya gelelim. O yerlere kadar uzanan sarı yağmurluğa... Asena Tuğal “Zaten küçükken balıkçı olmak istiyordum” diyor olabilir. Ya da Türkan Şoray’ın balıkçı Azize’yi canlandırdığı “Kara Gözlüm” favori filmidir... Açıklaması ne olursa olsun, giymiş.
Oysa en zorlayıcı parçalar bile doğru kombinlendiğinde şık durabilir. Bakınız: Selena Gomez örneği. Bir jean, bir atlet ve stilettolarla aynı yağmurluk şık olmamış mı?
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