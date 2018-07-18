Rasim Öztekin ameliyat oldu
Oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulundu.
Son olarak 'Klavye Delikanlıları' adlı dizide rol alan usta oyuncu Rasim Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kalp pili operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Kalp pilinin değiştirildiğini söyleyen Öztekin, operasyon sonrası çektiği fotoğrafı; “Geçmiş olsun mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti yani mazot aldım yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum” mesajıyla paylaştı.
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