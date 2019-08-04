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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Rap’çiler bize örnek olmalı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Rap’çiler bize örnek olmalı

Ferhat Göçer, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. 5 bin kişinin izlediği konser öncesi habercilerle bir araya gelen sanatçı, rap’in hızlı yükselişini de değerlendirdi.

18 yıldır her yaz Harbiye’de sevenleriyle buluşan Ferhat Göçer, bu yıl da rutini bozmadı. Sanatçı önceki akşam Açıkhava sahnesindeydi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göçer, son dönemde Harbiye üzerinden sürdürülen bilet satış polemiklerine tepki gösterdi: “Harbiye Açıkhava sahnesine çıkıyorsanız, işi amacından saptırmamanız lazım. ‘Sen daha çok sattın, onun afişi daha büyüktü’ konusunun şirazesi kaymaya başladı. Burası konser alanı, işin suyunu çıkarmamak lazım.”

Rap’çiler bize örnek olmalı

Boşluktan istifade ettiler
Ferhat Göçer, pop müzik gerilerken rap’in hızlı biçimde yükselişe geçmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Rap müziğin yükseliyor, popun ise sallanıyor olmasının bir nedeni de aramızdaki rekabet duygusunun şirazesinin kayması. Sanatçıların kendi aralarındaki tatlı rekabet çizgiyi aştı. Ayrıca diğer tarzdaki şarkıların karşısında duramayacak kalitede müzik üretmemizin de etkisi büyük. Rap dünyası bu boşluktan istifade etti. Güzel bir dayanışma örneği gösteriyorlar, sosyal medyada birbirlerine destek oluyorlar. Bizim pop müzik dünyası olarak örnek almamız gereken bir davranış içindeler. Kendilerini tebrik ediyorum.”

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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