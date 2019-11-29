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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Rapçi Ben Fero kimdir? Ben Fero'nun gerçek adı ne ve kaç yaşında?

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Rapçi Ben Fero kimdir? Ben Fero'nun gerçek adı ne ve kaç yaşında?

Rap müziğin çıkış yakalayan ismi Ben Fero, son günlerde merak edilen isimler arasında yer aldı. Almanya’nın Bonn şehrinde doğan Ben Fero, Demet Akalın ile çektiği kliple uzun süre ardından söz ettirdi. Peki, Rapçi Ben Fero kimdir kaç yaşındadır? Ben Fero'nun gerçek adı nedir? İşte, Rapçi Ben Fero'nun merak edilen hayatı hakkında detaylar.

Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan Ben Fero, internette en fazla araştırılan isimlerden olmaya devam ediyor. Sosyal medya ve internette son zamanlarda gündeme gelen rapçinin hayatını merak edenler, " Ben Fero nerelidir kaç yaşındadır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz'ın biyografisi.

BEN FERO KİMDİR?

Ferhat Yılmaz sanat dünyasında bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya geldi. 2009-2014 arasında Sabancı Üniversitesi’nde okuduğum dönemde İstanbul’da beş yıl yaşadı ancak daha sonra İzmir'e döndü. 2005-2010 seneleri arasında çok yoğun olarak Türkçe rap dinledi. Sonrasında üniversite ve askerlik sebebiyle hobilerine ara verdi ancak ilham aldığı Ezhel'in yolundan giderek rap dünyasına adım attı.

Sadece bir yılda Türkiye'nin en çok dinlenen isimlerinden birine dönüşen Ben Fero, Demet Akalın ile çektiği kliple uzun süre ardından söz ettirdi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

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