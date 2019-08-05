Rap ve arabesk halkın sesidir
Ebru Yaşar, Bursa’da düzenlenen 72. Harmancık Kültür Şöleni kapsamında konser verdi.
Önceki akşam sahneye çıkan sanatçıyı yaklaşık 10 bin kişi izledi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yaşar, rap müziğin yükselişi hakkında şu yorumu yaptı:
“Demek ki şu anda rap’çiler çok güzel çalışıyor, üretiyorlar. Ben de çok severek dinliyorum. Arabesk ve rap halkın sesidir. Öyle lafı dönüp dolaştırmazlar, söyleyeceklerini bam bam kısa yoldan söylerler.”
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