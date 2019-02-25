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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Rami Malek kimdir? En İyi Erkek Oyuncu ödülü onun oldu!

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Rami Malek kimdir? En İyi Erkek Oyuncu ödülü onun oldu!

Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. MR Robot isimli, dizide başrolde yer almaya devam eden Rami Malek, kariyeri boyunca birçok yapımda boy göstermiştir. Peki, Rami Malek kimdir ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler

Rami Malek, 12 Mayıs 1981 yılında Amerika'nın Los Angeles kentinde dünyaya geldi. MR Robot isimli diziyle tanınan ve ardından Bohemian Rhapsody'de gösterdiği performans ile birlikte dikkatleri üzerine toplayan Rami Malek, Mısır kökenli bir aileden gelmektedir.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.

YER ALDIĞI FİLMLER

YılFilmRolNotlar
2006Night at the MuseumKing Ahkmenrah 
2009Night at the Museum: Battle of the SmithsonianKing Ahkmenrah 
2011Larry CrowneSteve Dibiasi 
2012BattleshipLt. Hill 
2012The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2Benjamin 
2012The MasterClark 
2013Ain't Them Bodies SaintsWill 
2013Short Term 12Nate 
2013OldboyBrowning 
2014Need for SpeedFinn 
2014Night at the Museum: Secret of the TombKing Ahkmenrah 
2014Da Sweet Blood of JesusSeneschal Higginbottom

YER ALDIĞI DİZİLER

YılAdRolNotlar
2004Gilmore GirlsAndy1 bölüm
2005Over ThereHassan2 bölüm
MediumTimothy Kercher1 bölüm
2005–2007The War at HomeKenny21 bölüm
201024Marcos Al-Zacar3 bölüm
The PacificMerriell "Snafu" Shelton6 bölüm
2012AlcatrazWebb Porter1 bölüm
2012The Legend of KorraTahno (Ses)3 bölüm
2014BelieveDoktor Adam Terry 
2015Mr. RobotElliot AldersonBaşrol
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