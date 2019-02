Rami Malek kimdir? En İyi Erkek Oyuncu ödülü onun oldu!

Rami Malek, 12 Mayıs 1981 yılında Amerika'nın Los Angeles kentinde dünyaya geldi. MR Robot isimli diziyle tanınan ve ardından Bohemian Rhapsody'de gösterdiği performans ile birlikte dikkatleri üzerine toplayan Rami Malek, Mısır kökenli bir aileden gelmektedir.

Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.

Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.

2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.

YER ALDIĞI FİLMLER

Yıl Film Rol Notlar 2006 Night at the Museum King Ahkmenrah 2009 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian King Ahkmenrah 2011 Larry Crowne Steve Dibiasi 2012 Battleship Lt. Hill 2012 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2 Benjamin 2012 The Master Clark 2013 Ain't Them Bodies Saints Will 2013 Short Term 12 Nate 2013 Oldboy Browning 2014 Need for Speed Finn 2014 Night at the Museum: Secret of the Tomb King Ahkmenrah 2014 Da Sweet Blood of Jesus Seneschal Higginbottom

YER ALDIĞI DİZİLER