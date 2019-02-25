Rami Malek kimdir? En İyi Erkek Oyuncu ödülü onun oldu!
Rami Malek, Bohemian Rhapsody filminde gösterdiği performansın ardından 91. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. MR Robot isimli, dizide başrolde yer almaya devam eden Rami Malek, kariyeri boyunca birçok yapımda boy göstermiştir. Peki, Rami Malek kimdir ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler
Rami Malek, 12 Mayıs 1981 yılında Amerika'nın Los Angeles kentinde dünyaya geldi. MR Robot isimli diziyle tanınan ve ardından Bohemian Rhapsody'de gösterdiği performans ile birlikte dikkatleri üzerine toplayan Rami Malek, Mısır kökenli bir aileden gelmektedir.
Müzede Bir Gece ve Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 gibi filmlerde rol almıştır. Birçok televizyon programında yer almasının yanı sıra, The Legend of Korra isimli çizgi dizide Tahno'yu seslendirmiştir. Battleship ve Need For Speed adlı filmlerde rol almıştır.
Şu an kendisi 24 Haziran 2015'te başlaması planlanan fakat bölüm internete erken sızdığı için ilk bölümünü Mayıs ayında yayınlayan Mr. Robot adlı dizinin başrol karakteri, antisosyal genç bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson'u canlandırmaktadır. Dizi, 10 bölümden sonra sezon finali yapacağını duyurmuştur.
2018 yılında gösterime girmiş olan dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin biyografisinin anlatıldığı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'e hayat vermiştir.
YER ALDIĞI FİLMLER
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar
|2006
|Night at the Museum
|King Ahkmenrah
|2009
|Night at the Museum: Battle of the Smithsonian
|King Ahkmenrah
|2011
|Larry Crowne
|Steve Dibiasi
|2012
|Battleship
|Lt. Hill
|2012
|The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2
|Benjamin
|2012
|The Master
|Clark
|2013
|Ain't Them Bodies Saints
|Will
|2013
|Short Term 12
|Nate
|2013
|Oldboy
|Browning
|2014
|Need for Speed
|Finn
|2014
|Night at the Museum: Secret of the Tomb
|King Ahkmenrah
|2014
|Da Sweet Blood of Jesus
|Seneschal Higginbottom
YER ALDIĞI DİZİLER
|Yıl
|Ad
|Rol
|Notlar
|2004
|Gilmore Girls
|Andy
|1 bölüm
|2005
|Over There
|Hassan
|2 bölüm
|Medium
|Timothy Kercher
|1 bölüm
|2005–2007
|The War at Home
|Kenny
|21 bölüm
|2010
|24
|Marcos Al-Zacar
|3 bölüm
|The Pacific
|Merriell "Snafu" Shelton
|6 bölüm
|2012
|Alcatraz
|Webb Porter
|1 bölüm
|2012
|The Legend of Korra
|Tahno (Ses)
|3 bölüm
|2014
|Believe
|Doktor Adam Terry
|2015
|Mr. Robot
|Elliot Alderson
|Başrol
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