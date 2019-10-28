RaIsa ve Vanessa Amerikan dergisinde
Modacı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason’un hızlı yükselişi sürüyor. Dünya basınının ilgisini çeken ikili, son olarak Amerikan dergisi US Weekly’ye haber oldu.
RAISA ve Vanessa Sason, “The Lambada” adını verdikleri 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını New York Moda Haftası’nda tanıttı. Defileyle birlikte moda dünyasında tüm gözler ikiliye çevrildi. Paris Hilton, Sai De Silva, Jessica Wang gibi ünlü isimlerin de moda haftasında RaisaVanessa tasarımlarıyla boy göstermesi moda çevrelerinde yankı uyandırdı. Amerika’nın haftalık yaşam ve stil dergisi US Weekly, yeni sayısında ikiliyle ilgili bir haber yayınladı. “RaisaVanessa’nın Yıldızları” başlıklı haberde ikilinin tasarımlarını tercih eden ünlü isimlere yer verildi.
US Weekly dergisinde yayınlanan haberde, RaisaVanessa imzalı kıyafetleriyle Devon Windsor, Gabrielle Union, Laura Marano, Taylor Swift, Heidi Klum, Halston Sage, Isla Fisher, Katy Perry, Isabela Moner ve Kat Graham’ın fotoğraflarına yer verildi.
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