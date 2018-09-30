Rahat bırakın Aslı ve Murat’ı

Onur Baştürk: Valla sıkıldım Murat Boz’la Aslı Enver barıştı haberlerinden. Herkes çıkıp çıkıp bir şeyler söylüyor. İnandırıcı değil. Ama galiba onların çevresindeki insanlar ikilinin bir araya gelmesini çok arzu ediyor. Oradan çıkıyor bu vık vık söylentiler.



Cengiz Semercioğlu: İşleri astroloğa kalmışsa yanmışlar demektir. Aytaç Hanım’ın aileye yakın olduğu söyleniyor ama Murat’la Aslı’nın yakınlaştığına dair en ufak bir işaret görünürde yok. Rahat bırakın artık Murat’la Aslı’yı, sonuçta ilişkilerini bitiren tek çift onlar değil...



Ömür Gedik: Bunca baskıya ya barışacaklar ya da hayatlarına yeni birilerini alıp bu bitmeyen dedikodulara bir son nokta koyacaklardı zaten. Aytaç Öner gündem olmak için bunu yapmamıştır diye düşünüyorum. İlk ihtimal gerçekleşti herhalde. İntikam kılıçlarını çekmesi doğru değil

Talat Bulut’a karşı açılan taciz davasından takipsizlik kararı çıkmasının ardından kendisini suçlayan kostüm görevlisinin benzer bir suçlamayı yıllar önce babasına yaptığı ortaya çıktı. Birlikte rol aldığı Şevval Sam’ın bir röportajında Talat Bulut’la birlikte çalışması sorusuna “maalesef” cevabını vermesi üzerine Bulut “bunun hesabını verecek” dedi. Konsey, son yaşanan gelişmeleri yorumladı. Ömür Gedik: Başından beri Talat Bulut’a karşı öne sürülen taciz iddialarına tedbirli cümlelerle yaklaştım. Delil olmadan bir insanı, yılların oyuncusunu suçlamak ve kariyerini bir çırpıda silmek doğru değildi çünkü. İddiaları öne süren kostüm görevlisinin daha önce benzer suçlamayı babasına karşı da yapmış olması Talat Bulut’a haksızlık yapıldığına işaret etti zaten. Aynı dizide rol aldığı oyuncularla bu iddialar ve iddialara verdikleri tepkiler yüzünden gerginlik yaşanması ise konuyu daha da istenmeyen yerlere taşımaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Keşke konu kapansa ve hiç yaşanmamış gibi tarihe gömülse.

Onur Baştürk: O gerginlikle ikisi karşılıklı sahneleri nasıl oynayıp çekiyor, anlamıyorum. Şevval Sam o sözleri söylerken haklıydı. Çünkü ortada bir taciz iddiası vardı. Ne deseydi yani? “Bayılırız kendisine” filan mı? Talat Bulut’un da şimdi intikam kılıçlarını çekmesi doğru değil.



Cengiz Semercioğlu: Son olarak dava açtı hatta Şevval Sam hakkında. Bu mesele ne yazık ki noktalanmıyor. Hukuken bir sonuç çıkmadı, olayın üzerine en çok giden ben bile bu konuda yazmayacağım artık dedim ama hâlâ mesele kapanmıyor işte. Bu olayın tek faydası şu oldu, bundan sonra en azından setlerde kimse tacizi aklından bile geçiremeyecek...

MURAT BOZ’UN ÜÇGEN VÜCUDU

Acun Ilıcalı’nın paylaştığı “O Ses Türkiye” jürisi fotoğrafı ses getirdi. Murat Boz’un vücudundan Hadise başta olmak üzere jüri üyelerinin kıyafetlerine, Beyaz’ın yeni imajına kadar her şey konuşuldu. Magazin Konseyi de bu fotoğrafı yorumladı.



Onur Baştürk: Beyaz gençleşmiş duruyor. Kendi programındaki o yorgun havası burada yok. Hadise, Demet Akalın gibi olmuş. Çünkü o kıyafeti, Demet Akalın daha önce çok giydi. Acun bildiğimiz gibi, sade ve sakin. Seda Sayan resmen parlamış. Elini de beline atmış, çekilin ben geldim havasında. Murat Boz ise hayli fit hayli sportif.



Cengiz Semercioğlu: Seda Sayan, “Hadise’den güzel olmam şart” diyor ya hiç çabalamasına gerek yok Hadise bu kadar kötü giyinirken Seda her daim ondan güzel olur. Murat Boz’un fotoşopu o kadar fazla kaçmış ki üçgen vücudu çizgi film karakterine dönmüş. Beyazıt’ta o ceketi görünce keşke hep takım elbise içinde kalsaydı dedim. Fotoğrafta en doğal olan Acun, ardından da Seda...

Ömür Gedik: Murat Boz’un belinin fotoşopla inceltilmiş gibi durduğu bir gerçek. Ayakkabıları ise fotoğraftaki en güzel detay olarak göze çarpıyor. Seda Sayan’ın eli belinde “ben buradayım” duruşu çok tanıdık ve kendi gibi, “bekleyin harbiden geliyorum” diyor.

Acun Ilıcalı’nın yüz ifadesi “ben bu jüriden memnunum, bu iş oldu” der gibi. Hadise’nin doların artışına direnen kıyafetine hiç girmek istemiyorum, kelimeler yetersiz kalacak çünkü. Beyaz çok iyi kilo vermiş ve üzerindeki o ağırlığı atmış görünüyor. Bu yeni ekran macerasının onu heyecanlandırdığı ve mutlu ettiği her halinden belli.

Okan umduğunu bulamayınca sildi

Okan Kurt’tan boşanan Demet Akalın cephesinde sular durulmuyor. Şarkıcının “Okan’ın artık evde çöpü yok, konuşmuyoruz, Hira’nın bakıcısıyla iletişim kuruyor” açıklamasından sonra Kurt, Demet’i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı ve tüm fotoğraflarını da sildi. Okan’ın bu davranışı neye işaret ediyor?



Onur Baştürk: Bu davranış iplerin artık koptuğunu gösteriyor. Demet cephesinde zaten keskin bir şekilde kopmuştu. Demek ki diğer taraf da artık bitirdi tamamen. Demet’in Okan için sarf ettiği sözler de kızgınlıktan söylenmiş. Eninde sonunda arada çocuk olduğu iletişim kuracaklar. Böyle sürdürmeleri mümkün değil.



Ömür Gedik: Demet’in kızına ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Durum böyleyken kızının babasını kamuoyu önünde bu cümlelerle kötü duruma düşürmemesi gerekir. Okan’ın eli belli ki bir 15 gün gitmemiş sosyal medya hesabından fotoğrafları kaldırmaya. Üzülerek de olsa silmek zorunda kaldığı ortada.

Cengiz Semercioğlu: Demet’in bu kadar sert olmasını beklemiyordu, yumuşayacağını umuyordu. Ama Demet çok net şekilde tavrını koydu.

Okan da umduğunu bulamayınca sosyal medyadan sildi Demet’i.

WhatsApp görseli de Demet’le düğün fotoğraflarıydı onu da kaldırdı, kızı Hira’yla fotoğrafını koydu.

Ameliyat olmasa ilk 20’ye bile giremezdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in burun ameliyatı olması “tacı elinden alınacak mı” sorusunu gündeme getirdi. Jüri üyesi Cihan Nacar ise “Burun ameliyatı sağlık nedeniyle yapıldığı için tacın alınması söz konusu değil” dedi. Şevval Şahin ise “bir tek burunla bitmiyor, ameliyat olmasaydım da dereceye girerdim” dedi. Şahin ameliyat olmasa birinci olabilir miydi? Diğer kızların hakkı mı yeniyor?



Cengiz Semercioğlu: Ameliyat olmasa bırak dereceyi, ilk 20’ye bile giremezdi. En azından jüri üyesi olarak ben seçmezdim onu... Ama estetik dokunuş sonrası Şevval Şahin güzel olmuş mu, olmuş... Öyleyse neyi tartışıyoruz. Diğer kızlara haksızlık olmaz çünkü dünyanın en doğal güzelini arayan bir yarışma değil bu...

Onur Baştürk: Açıkça söylemek gerekirse ne burun ameliyatlı ne de ameliyatsız haliyle “Miss Turkey” sıfatını hak edecek bir yanını gördüm. Yoksa estetik filan işin fasa fisosu. Ne yazık ki vasat bir yarışmanın vasat kazananlarını konuşup duruyoruz.



Ömür Gedik: Burun farkıyla gelen birincilik diyebiliriz Şevval’inkine. Eski haline bakınca bu ameliyatın birinciliğinde etkisi olmuştur diyor insan tabii. Burun ameliyatını sağlık nedeniyle oldum demesi de anlamsız. Estetik olduğu ve çehresini bir hayli değiştirdiği ortada.

Böyle bir şov yapıyorsan tedbirini alacaksın

Nusret’in Etiler’deki şubesinde yapılan alev gösterisi sırasında 5 kişi yanarak yaralandı. Nusret olay sonrasında bu üzücü kazaya nenen olan gösteriyi süresiz olarak durdurduklarını açıkladı. ‘Kaza geliyorum mu’ dedi? Bu olay markaya zarar verir mi?



Onur Baştürk: Tam bir skandal bence. Düşünün, restorana gidiyorsun ve yüzün yanarak çıkıyorsun. Böyle bir şov yapıyorsan tedbirini alacaksın, tüm riskleri düşüneceksin. Ama işte dünya markası olunsa da kafalar Türk usulü, hep “Bir şey olmaz” mantığı hakim. Nusret fotoğraf çektirmekten keşke işin bu yönlerine de el atsaydı.



Ömür Gedik: Öncelikle hem Nusret çalışanlarına hem de misafirlerine geçmiş olsun diyorum. Umarım kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Ateşli, alevli şovlar pek çok restoranda yapılıyor ama hepsi de elbette risk teşkil ediyor.

Ama ben Nusret’in etlerle yaptığı şovları daha riskli buluyorum. Özellikle de insan psikolojisini bozduklarını düşünüyorum.

Alevli şovları bitireceğine onlara son verse daha iyi.



Cengiz Semercioğlu: Ben bu ateş şovlarını hiç sevmedim zaten. Gece kulüplerinde barların üzerinin yakılmasını da, Nusret’te yapılan ateş şovunu da...

Hatta balıkçılarda yapılan alevli tuzla balık şovunu bile...

Valilik bir genelge yayınlayacak ve tüm restoranlarda bu ateşli şovları yasaklayacak.

Böyle olaylar barlarda da yapılıyor.

En kısa zamanda önlem alınmalı...

Tam Zaytung haberi

“Aleyna Tilki star falan değil” diyen Dilan Çıtak, sosyal medyada Aleyna’nın fanlarından küfür yiyince, Çıtak’ın sevgilisi Levent Dörter küfür edenlerin evine baskına gitti ancak aldığı adreste kimseyi bulamadı. Dilan’ın çıkışını ve sonrasında yaşananları konsey yorumladı.



Onur Baştürk: Ne komik bir olay bu! Tam Zaytung haberi. Neden durup dururken Aleyna’ya laf atarsın? Bir de Aleyna’nın genç fanlarının laflarını neden dikkate alırsın? Çocuk musunuz arkadaşlar?

Ömür Gedik: Dilan ve Levent, Dilan’ın bu çıkışının ardından sosyal medyada saldırıya uğrayacaklarını tahmin etmiş olmalılardı. Zaten bu tip hakaret ve saldırılar zaman zaman herkesin başına geliyor. Adres alıp hakaret edenlerin evlerinin kapısına dikilmek yerine yargı yoluna gitmek daha doğru.

Cengiz Semercioğlu: Deveye boynun eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Bu olayda da da doğru tek bir taraf yok.

Dilan’ın Aleyna’ya yürümesi... Milletin Dilan’a saldırması... Levent’in gidip ev basmaya kalkması... Belki de tek doğru Aleyna... Olayla hiç ilgisi

olmadığı için...