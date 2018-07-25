Rafet El Roman'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Ürkmez kimdir?
49 yaşındaki sanatçı Rafet El Roman, 20 yaşındaki meslektaşı Derya Ürkmez ile dudak dudağa yakalandı. İkilinin görüntüleri ardından Derya Ürkmez’in hayatı merak konusu oldu. Peki, Rafet El Roman’ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Ürkmez kimdir, kaç yaşında?
Almaya'da yaşayan Derya Ürkmez 20 yaşındadır. Genç şarkıcı Youtube, instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden cover yaptığı şarkılar ile ünlenmiştir. Seslendirdiği "Bana Bırak", "Hasret", "Üzülmedin mi?", "Haydi Söyle" ve "İki Aşık" gibi şarkılar en popüler şarkılar arasındadır. Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, haziranda birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için “Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor” yorumunda bulunmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle