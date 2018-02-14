Rafet El Roman’a “Yavşak” davası

“ESKİ KAYINPEDERİNİ KURBAN OLARAK SEÇTİ”
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukat Nazmi Tırlı’nın açtığı davanın dilekçesinde, Ceren Kaplakarslan’la Rafet El Roman’ın 6 Ekim 2016 tarihinde Almanya’da boşandığı anlatıldı. Boşanma davasından birkaç gün önce Rafet El Roman’ın sosyal paylaşım sitelerinden eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan aleyhinde hakaret içerikli bazı paylaşımlarda bulunduğunun belirtildiği dilekçede, “Eski kayınpederini kurban olarak seçen Rafet El Roman’ın sosyal paylaşım sitelerindeki açıklamaları birçok gazete ve magazin programlarında haber yapıldı. Rafet El Roman Instagram hesabından müvekkilin adını kullanarak, ‘Atilla Kaplakarslan sen hayatımda tanıdığım, en yalancı, en yalaka, en yavşak ve en korkak insansın…bak buraya yazacak kadar dürüstüm’ şeklinde hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Rafet El Roman, eski kayınpederine hakaret ederek müvekkil Atilla Kaplakarslan’ı kendi hatalarının günah keçisi yapmaya yeltendi ve milyonlarca kullanıcının ulaşım sağladığı Instagram’dan alenen hakaretler yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Rafet El Roman bir diğer sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Yavşak, evlilik sözleşmesi olduğunu bilip de hala ortalarda maddi-manevi tazminat istemiyoruz” diyendir şeklinde bir paylaşımda daha bulundu. Rafet El Roman Twitter hesabından daha sonra, ‘Yavşak, evlen kızımla, her şey iyi olacak, rahat edeceksiniz diye yalvarıp sonra biz onu damat olarak kabul etmedik diyendir. Yavşak, kızının Mehmet Ali Erbil’le çıkan ahlaki değerleri içeren haberlerini susup, örtbas edip, mektup haberinde her yeri yangına verendir. Yavşak, güzellik yarışmaları yapıp kızları kendine ve arkadaşlarına ayarlamaya çalışandır. Yavşak, kızını ünlü yapacak diye yalan yanlış yüz tane haber yaptırandır. Yavşak engelli insanlar üzerinden geceler düzenleyip hayatını geçindirendir’ ifadeleri ile müvekkile alenen hakaret etti” denildi.
RAFET EL ROMAN DA KARŞI DAVA AÇTI
Davalı tarafından müvekkiline “yavşak” yaftası yapıştırıldığını belirten avukat Nazmi Tırlı, “Bu durum müvekkilimi derinden yaralamış ve pisikolojik olarak etkilemiştir. Direkt hakaretler ve çirkin iftiralar müvekkilimde derin bir elem ve ızdırap yaratmış, yıllarca kamunun gözünde yarattığı parlak izlenimlerine gölge düşürmüş, ayrıca kişilik haklarını da ihlal etmiştir. Yaşanan elem ve ızdırap için bir nebze olsa da hafifletebilmek için 1 lira manevi tazminata karar verilmesini istiyoruz” dedi.
Öte yandan Rafet El Roman’ın hakkındaki iddiaları reddettiği, asıl hakareti eski kayınpederinin başlattığı iddiasıyla bin liralık manevi tazminat da
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