Rabia Yaman kimdir? Can Yaman’la mı sevgili?
Can Yaman, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. ‘Erkenci Kuş’ isimli dizi partneri Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman, bu kez Rabia Yaman’la anıldı. Peki, Rabia Yaman kimdir? Can Yaman’la mı sevgili?
Rabia Yaman, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bolulu olan Yaman, İstanbul'da yaşamını sürdürmekte ve Stil Danışmanlığı yapmaktadır.
Oyuncu Şükrü Özyıldız ile Rabia Yaman, 2018'in başında iki yıllık birlikteliklerinde evlilik kararı alarak aile arasında nişanlanmıştı. Nişan sonrası muhabirlerin "Evlilik tarihi yakın mı?" sorusuna "Biz böyle iyiyiz. Şu an evlilik düşünmüyoruz" cevabını vermesi ilişkinin bitmesine neden olmuştu.
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