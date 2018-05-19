QI’ra kadar kavgacı degilim

◊ İlk sorum çok basit: Ejderhalar mı, Chewbacca mı?

- Chewbacca’nın daha iyi huylu olduğunu kabul etmeliyim.

◊ “Star Wars”ta bu sefer Han Solo’nun hikayesini izledik. Sizin canlandırdığınız karakter Qi’ra hiçbir durumda “zavallı ben” demeyen güçlü bir kadın. Siz neler söylemek istersiniz Qi’ra hakkında?

- Qi’ra’ya geçmeden Han ile ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Han yeraltı dünyasının bir parçası... Belirsiz bir kişilik.Eğer ne olduğunu anlamak için derine inersek, yasa dışı bir dolandırıcı ama aynı zamanda da sevimli, çok sempatik bir adam olduğunu görüyoruz.İçinde iyilik var ama karanlık bir dünyanın parçası olduğundan farklı davranmak zorunda. Bu açıklamalardan sonra Qi’ra’ya dönersem...Qi’ra “Vah benim başıma gelenler, zavallı ben” demek yerine savaşarak hayatta kalmayı seçen bir kadın. Çünkü öyle davranmadığı takdirde o dünyada kendisine yer yok.

◊ Emilia’ya ait bazı tavırları Qi’ra’da da gördünüz mü?

- Kendi kişiliğimin aslında var olan ama günlük hayatta kullanmadığım bir parçasını oynadığım karakterlerde yaşamak, keşfetmek güzel... Mesela “Hayır”ı cevap olarak kabul etmemek gibi. Öte yandan Qi’ra Emilia’dan çok daha kavgacı...

◊ “Game of Thrones” ve “Star Wars”ta rol alan bir oyuncusunuz. Bu ikisi için “Var olan en iyi setler” demek yanlış olmaz herhalde...

- Bence de olmaz...

◊ İki seti karşılaştırır mısınız?

- Hmmm... “Game of Thrones”ta tüm set bizimle birlikte yaratıldı. Bizden önce sadece insanların hayallerinde var olan ortam bizimle birlikte fiziksel bir gerçeklik kazandı. Oysa “Star Wars”ta her şey vardı, önceden hazırdı. Ama orası mistik bir zemin gibi, çok sihirli... O sete girdiğimde 6 yaşıma geri döndüm, çocukluğum aklıma geldi...

◊ “Game of Thrones”un son sezonu artık...

Vedalaş maya hazır mısınız?

- Kendi kendime duygusal olmayacağıma dair söz verdim. Şu anda hayatımda beni mutlu edecek o kadar çok şey var ki... “Star Wars”tayım, “Game of Thrones”un bir parçasıyım, resmen peri masalı yaşıyorum.

Tabii “Game of Thrones”ta final sezonu çektiğimiz aklıma geldikçe, aklıma evden ilk ayrıldığım zamanlar geliyor. Öyle hissediyorum. Hem tatlı hem de acı bir his...

BİRKAÇ FARKLI SON ÇEKİLDİ

◊ Spoiler vermeden dizinin finalinin sizi mutlu edip etmediğini söyler misiniz?

- Nedense dizinin sonunun nasıl olacağı hakkında hiçbir zaman endişelenmedim. Bekleyip görelim...

◊ Sonunun nasıl olacağını bilmiyor musunuz?

- Hayır.

◊ Nasıl yani?

- Farklı birkaç son çekildi, kimse nasıl olacağını bilmiyor...

◊ Böyle büyük projelerde gizlilik çok önemli... Yakın arkadaşlarınız ya da aileniz diziyle ya da Han Solo ile ilgili soru sorunca nasıl cevap veriyorsunuz?

- Sordukları zaman bazı şeyleri ima edebiliyorum ya da hafiften işaret ediyorum fazla bilgi vermeden, o kadar...Aslında arkadaşlarım bilmek için çok da hevesli değillerdi; ta ki “Han Solo: A Star Wars Story”ye kadar. En fazla sır tuttuğum işim Han Solo oldu.

◊ Han Solo’nun devam etme ihtimali var mı ya da siz yeni bir “Star Wars” filminde yer almak ister misiniz?

- Umut edebiliriz değil mi? Ama şimdilik tek uğraşımız bu filmin promosyonu...

MET GALA ÇOK GÜZEL BiR GALAKSi

◊ Şimdi sizi çok farklı bir galaksiye götüreceğim.

- Nereye?

◊ Met Gala’ya! Farklı bir galaksi değil mi?

- Evet... Çok güzel bir galaksi... Kendini tamamen temaya bırakmak, oyunculuk yapmadan başka bir karaktere bürünmek çok eğlenceli aslında.

◊ İlk defa mı katıldınız Met Gala’ya?

- Hayır ikinci defa gittim. İkisinde de o kıyafetler ile merdivenleri çıkma fikri gözümü korkuttu.

Gerçi buradan Cannes’a geçeceğim, orası da ayrı bir dünya.

KOYU RENK SAÇLARIMLA BENi KiMSE TANIMIYOR

◊ Şöhretle hayatınızda neler değişti? İnsanlara güveniniz azaldı mı mesela?

- Sana bir şey anlatacağım... Gerçi şimdi sarışınım ama normalde saçlarım koyu... “Game of Thrones”ta ise aşırı sarışınım.Koyu saçlarımla dışarıda dolaşırken insanlar kim olduğumun farkına varmıyor, sıradan biriymişim gibi yaklaşıyorlar. Bu hali çok seviyorum. Bunun yanı sıra şöhret çok vefasız bir şey... Bir anda şöhret olup sonra bir anda o şöhreti kaybedebilirsiniz.O yüzden kendimi ve hayatımı şöhret kavramı etrafında şekillendirmiyorum.Şöhretin beni yeniden tanımlamasına izin vermiyorum, çünkü her zaman aynı şartlara sahip olmayabiliriz.

HAN SOLO VE JON SNOW ŞEREFiME KAVGA ETMELi

◊ Şimdi uzmanlık sorum geliyor: Han Solo mu Jon Snow mu?

- İkisinden de bir parça. Karar veremiyorum. İkisi de çekici, cazibeli, yakışıklı... Seçim yapmak çok zor. Sanırım şerefime kavga etmeliler...

◊ Han Solo’nun basın turları ve “Game of Thrones” bittikten sonra... Sırada neler var?

- Bolca uyku ve dinlenmek var...

◊ Peki uyku ve dinlenme faslından sonra nasıl bir hikayede yer almak istersiniz?

- Tamamen farklı bir şey yapmak istiyorum. Bağımsız film yapmak için ölüyorum mesela... Küçük bir film olsun. İnsan ilişkileri üzerine... Gerçi bu filmlerde de insanı anlatıyoruz ama droid ve wookiee’ler de var. Aynı dünya değil. Gelecek projemde mutfakta sohbet olsun mesela...

BENİM İŞİM BELLİ OLMAZ

◊ Mutfak sahneleri olan bir film projesi mi gözüktü yoksa ufukta...

- Aslında evet... Gerçi ilginç fikirler etrafımda uçuşuyor... “Game of Thrones”tan çok özel hatıralar ile ayrılacağım. Sadece yapmış olmak için bir projede yer almak istemiyorum. O yüzden önce iyice dinlenecek, sonra kendimi okumaya vereceğim.

◊ Senaryo okumalarını yapmak için bir lokasyon var mı aklınızda?

- Henüz yok. Şimdilik tüm dünyam evim. Benim işim belli olmaz ama, bir derginin sayfalarına bakarken rastgele seçebilirim lokasyonu.