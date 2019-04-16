Putin esprisi
Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filmindeki performansı, Murat Cemcir’e Moskova’da ödül kazandırdı. Cemcir, Uluslararası East-West Golden Arch gecesinden ödülle döndü.
Cemcir, organizasyonda en iyi yardımcı erkek ödülünün sahibi oldu. Ünlü oyuncu, ödülünü alırken “Bu ödülü ülkemdeki bütün öğretmenlere adıyorum. İlk kez uluslararası bir ödül alıyorum. Ödüle beni layık gördükleri için jüriye, ayrıca aileme, Nuri Bilge Ceylan’a ve ailesine, menajerime, Tanrı’ya ve Putin’e teşekkür ederim” dedi. Cemcir’in konuşmasında Putin’e de teşekkür etmesi salonda bulunanları güldürdü.
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