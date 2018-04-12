Prova öpücüğü
AJDA Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede buluşuyor.
İki sanatçı, Kartal’da hizmete giren İstMarina AVM’nin yarın akşam düzenlenecek açılış partisinde konser verecek. Pekkan ve Doğulu, önceki gün Vodafone Park’taki müzik stüdyosunda bir araya gelerek prova yaptı. Yaklaşık 4 saat süren provada şarkılarını seslendiren ikili, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Pekkan, Doğulu’nun kendisini yanağından öptüğü sırada çekilen kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.
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