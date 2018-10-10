Prenses Eugenie kimdir, müstakbel eşi Jack Brooksbank kim?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Prenses Eugenie kimdir, müstakbel eşi Jack Brooksbank kim?

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Prenses Eugenie kimdir, müstakbel eşi Jack Brooksbank kim?

İngiliz Kraliyet Ailesi, gündemde yer almaya devam ediyor. Prens Andrew’in eski eşi Sarah Ferguson’dan olan küçük kızı Prenses Eugenie’nin, sevgilisi Jack Brooksbank’le 12 Ekim Cuma günü görkemli bir törenle evlenecek. Prenses Eugenie'in düğününde koruma ve güvenlik hizmetleri dahil 35 milyon sterlin harcanması bekleniyor. Peki, Prenses Eugenie kimdir, müstakbel eşi Jack Brooksbank kim?

Prenses Eugenie, 3 Mart 1990 yılında Londra'daki Portland Hospital'de dünyaya geldi. İsim annesi Britanya Prensesi ve sonradan İspanya Kraliçesi olan Victoria Eugenie von Battenberg'dir. 23 Aralık 1990'da Sandringham Piskoposu von Norwich tarafından vaftiz edildi. 

Prenses Eugenie, iki farklı kreşi ziyaret ettikten sonra, 1995'ten 2001'e kadar Surrey'deki Cowort Park School'a gitti. Akabinde 2001'den 2003'e kadar Windsor'daki St.George's School'u gündüzlü öğrenci olarak okudu. 2003 ile 2008 yılları arasında Marlborough College'de yatılı olarak okudu. 2007 yazında AS-Level'ini başarılı bir şekilde üç tane A notu ve bir tane B notu ile politika, sanat ve İngilizce dallarında vererek mezun oldu. Kendini zekiden ziyade çalışkan (more of a worker than a clever person) olarak tanımlıyor. 2008 yazında lise diplomasına denk gelen A-Level'leri bitirdi; sanat ve İngiliz edebiyatından A notunu ve sanat tarihinden B notunu aldı (yani AAB). Mezun olduktan sonra, birçok şeyin yanı sıra, özellikle İspanyolca öğrenmek için 1 yıl mola verecek. 2002 yılında skolyoz rahatsızlığı sebebiyle bir ameliyat geçirdi.Kraliyet Ailesi'ne ait Trooping the Colour (askeri kortej) gibi resmi törenlere iştirak etmektedir. Ebeveyinleri ile beraber yardım projelerini desteklemektedir. Sporun farklı alanlarıyla ilgilenen Prenses Eugenie, bir diğer ilgi alanı ise müziktir.

JACK BROOKSBANK KİMDİR?


Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dünyaya geldi. Gece kulübü müdürlüğü yapan Jack Brooksbank , üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atıldı ve bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu.


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