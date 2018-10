Prenses Eugenie kimdir, müstakbel eşi Jack Brooksbank kim?

Prenses Eugenie, 3 Mart 1990 yılında Londra'daki Portland Hospital'de dünyaya geldi. İsim annesi Britanya Prensesi ve sonradan İspanya Kraliçesi olan Victoria Eugenie von Battenberg'dir. 23 Aralık 1990'da Sandringham Piskoposu von Norwich tarafından vaftiz edildi.



Prenses Eugenie, iki farklı kreşi ziyaret ettikten sonra, 1995'ten 2001'e kadar Surrey'deki Cowort Park School'a gitti. Akabinde 2001'den 2003'e kadar Windsor'daki St.George's School'u gündüzlü öğrenci olarak okudu. 2003 ile 2008 yılları arasında Marlborough College'de yatılı olarak okudu. 2007 yazında AS-Level'ini başarılı bir şekilde üç tane A notu ve bir tane B notu ile politika, sanat ve İngilizce dallarında vererek mezun oldu. Kendini zekiden ziyade çalışkan (more of a worker than a clever person) olarak tanımlıyor. 2008 yazında lise diplomasına denk gelen A-Level'leri bitirdi; sanat ve İngiliz edebiyatından A notunu ve sanat tarihinden B notunu aldı (yani AAB). Mezun olduktan sonra, birçok şeyin yanı sıra, özellikle İspanyolca öğrenmek için 1 yıl mola verecek. 2002 yılında skolyoz rahatsızlığı sebebiyle bir ameliyat geçirdi.Kraliyet Ailesi'ne ait Trooping the Colour (askeri kortej) gibi resmi törenlere iştirak etmektedir. Ebeveyinleri ile beraber yardım projelerini desteklemektedir. Sporun farklı alanlarıyla ilgilenen Prenses Eugenie, bir diğer ilgi alanı ise müziktir.

JACK BROOKSBANK KİMDİR?



Kraliyet ailesinin en yeni üyesi olmayı başaran Jack Brooksbank , 1986 tarihinde dünyaya geldi. Gece kulübü müdürlüğü yapan Jack Brooksbank , üniversiteye gitmek yerine erken yaşta iş hayatına atıldı ve bir süre garson olarak çalıştı. 18 yaşımdan beri bar zinciri kurmak isteyen Jack Brooksbank, muhasebeci olan babasını finans dünyasına takip etmek yerine barlarda faaliyet gösterdi. Londra'daki Markham Inn'deki takımına katıldı, George Clooney'nin markasına destek oldu.