"Polis olduğunu öğrenince çok üzüldük" Ünlü oyuncunun yargılanması başladı

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, aynı zamanda müşteki de olan tutuklu sanıklar Adnan Koç, Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, tutuksuz sanıklar Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı ile avukatları katılırken, müşteki polis memurları duruşmaya gelmedi. Kimlik tespitinden sonra sanıkların savunmasına geçildi. Sanık Adnan Koç 20 bin TL aylık geliri olduğunu söyledi.

Savunması alınan Adnan Koç, Ataşehir'de kardeşi ile işletmecilik yaptığını, olay günü işletmenin otoparkında Sinan Bozburun'dan 2 gram kokain aldığını belirterek, "İçmek için aldım" dedi.

"GELENLERİN SAHTE POLİS OLDUĞU ŞÜPHESİNE KAPILDIM"

İşyerine girdiğinde 4 kişinin içeri girdiğini söyleyen Adnan Koç, "Narkotik dediler ve aramaya başladılar. Aramaya başlarken kimlik göstermediler. Sinan gider gitmez içeri girdikleri için ben gelenleri gasp çetesi sandım. Aramalarına izin verdim, üzerimi aradılar. Cebimde Sinan'dan aldığım kokain çıktı. O arada abim Ahmet ve kardeşim Mehmet Hayri'yi aradılar. Ahmet'in üzerinden çıkan uyuşturucuyu aldılar. Beni alacaklarını söylediler. Benimle bir saatlik işleri olduğunu söylediler. Ben gelenlerin sahte polis olduğu şüphesine kapıldım" dedi. Polislerin aracına bindiğini söyleyen Adnan Koç, "Araç hareket edecekken kardeşlerim Ahmet ve Mehmet Hayri araca doğru koştular. 'Kimliklerinizi görebilir miyiz?' dediler. Mehmet Hayri polisin uzattığı kimliği eline aldı. Kardeşim telefonun ışığını kimliğe tuttu. O sıra E.H. isimli polis Mehmet Hayri'yi iterek kimliği elinden çekti. Elini silahına götürdü. Kardeşlerim E.H.'nin üzerine yürüdüler. Çünkü E.H. elini silahına götürmüştü" dedi.



POLİSLERİ GASP ÇETESİ SANMIŞ

Bu sırada polis aracından indiğini söyleyen Adnan Koç, "Araçtan çıktım, E.H. isimli polis memuruna yumruk attım. Arkasından S. isimli polis gözüme yumruk attı, boğazımı sıkıp yere düşürdü. S.'nin silahı düştü. Silahı yerden aldım. Kardeşim Mehmet Hayri, 'polis çağır' diye bağırdı. Ahmet abim polisler E. ve S.'yi yere yatırdı. Mehmet Hayri polisi aradı, bir müddet sonra resmi kıyafetli polisler geldi. Resmi kıyafetli polisler müştekilerin kimliklerine baktı, 'bunlar polis' dedi. Bunun üzerine müştekilere silahlarını teslim ettik. Müştekilerin polis olduğunu öğrenince çok üzüldük, gasp çetesi sanmıştık" dedi.

"BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Götürüldükleri karakolda kötü muamele gördüklerini savunan Adnan Koç, karakolda polislerin parmağını kırdığını, işkence gördüğünü iddia etti. Öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığını hatırlatan Adnan Koç, bu suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi öldürmeye teşebbüste bulunmadım. Benim kendi silahım yoktur, elime aldığım silah polisin silahıydı. Ben polise direnmedim, polisi hürriyetinden yoksun kılmadım. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.



"BENDE DE KOKAİN BULMUŞLARDI AMA BENİ ALMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Savunması alınan Ahmet Koç ise, hem kendisinde hem de Adnan'da kokain bulunduğu halde polislerin sadece Adnan Koç'u almak istediğini belirterek, "Polisler Adnan'ı alacaklarını ve bir saat sonra getireceklerini söylediler. Bundan şüphelendim, çünkü bende de kokain bulmuşlardı ama beni almayacaklarını söylediler. Bu nedenle polis olmadıklarına inandık" dedi. Ahmet Koç, polislerle bu nedenle iddiaya konu olayın yaşandığını savunarak suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanık Hayri Koç da iki kardeşinin verdiği savunmaya katıldığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Pınarbaşı ve Şeymuz Koç da savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini belittiler.



MÜŞTEKİ POLİSLER HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, duruşmaya katılmayan 6 müşteki polisin zorla getirilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir uyuşturucu soruşturması nedeni ile Sinan Bozburun'un takibe alındığı, Bozburun'un 15 Mart 2018 tarihinde Ataşehir'de bir cafenin otoparkında Adnan Koç'a uyuşturucu olduğu düşünülen bir madde verdiği belirtiliyor. Uyuşturucuyu alan Adnan Koç'un cafeye girdiği, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde olarak değerlendirilen bir maddenin yakalandığı belirtilen iddianamede, Ahmet Koç'un üst aramasında da uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin bulunduğu kaydediliyor. Şüphelilerin gözaltı işlemine direndikleri, polislerin silahını alarak onları rehin tuttukları ve ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettikleri bilgisine yer verilen iddianamede, olay sırasında polis memurları M.K., S.İ., M.K., Z.M., Z.H., S.B.'nın da yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç kardeşler için, “Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs", “Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", “Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", “Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve “Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Hayri Koç için ayrıca “Kamu malına zarar vermek" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, bu şüphelilerin götürüldüğü karakola giderek olay çıkaran tutuksuz şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı için de, “Kasten yaralama", “Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret", “Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme", “Cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama" suçlarından 5'er yıldan 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası isteniyor.

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