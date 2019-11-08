Polat Yağcı'dan çifte ödüle özel kutlama
Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu’nu bir araya getiren “Usta Çırak” albümü, bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri’nde ‘yılın proje albümü’ ödülünü aldı.Albümün yapımcısı Polat Yağcı da sektöre sağladığı katkılar nedeniyle ‘jüri özel ödülü’ne layık görüldü.
Polat Yağcı, ödül kutlamasını tören sonrası evinde yaptı. Geceye Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu’nun yanı sıra Serkan Kaya, Mustafa Sandal, Hakan Altun, Serdar Ortaç, Ümit Besen, Coşkun Sabah, Merve Özbey ve Kenan Koçak da katıldı.
Polat Yağcı, ödülünü almak için sahneye çıktığında Mustafa Sandal, Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu’nu da yanına davet etti, “Ödülü almamda arkadaşlarımın emeği çok büyük. Onlar olmasa bu ödülleri alamazdım” dedi.
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