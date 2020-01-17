Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:00,
Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattı
Bu yıl ikincisi düzenlenen LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı açılış defilesini Hakan Akkaya yaptı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di...
Birbirinden iddialı kıyafetlerle podyumda yürüyen Şıkel, nefes kesti.
Çağla Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.
O anlar Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa' programının kameralarına takıldı...
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