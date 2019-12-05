“Plastik Aşklar” ilk kez sahnede
Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı “Plastik Aşklar” oyununun galası önceki akşam Kadıköy Baba Sahne’de yapıldı.
Galaya Orhan Gencebay-Sevim Emre, Demet Akbağ, Sedef İybar, Emel Müftüoğlu, Öykü Gürman, Nevra Serezli, Gül Sunal, Sinan Çetin, Berfin Erdoğan gibi ünlü isimler de katıldı. 6 yıl sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkan Oya Başar ve Begüm Birgören’in performansı izleyiciden tam not aldı.
Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca, sevgilisi Emre Şahinkanat ile ilk kez objektife yansıdı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle