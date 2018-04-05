Pişti olmaktan kurtuldular
Hande Subaşı önceki akşam bir arkadaşıyla Bebek’teki bir fast food restoranında objektife takıldı.
Altuğ Leblebici ile ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen oyuncu, “Aşk konuları hakkında konuşmuyorum, öyle bir şey olursa zaten ilk olarak yakın dostlarımla paylaşırım” dedi. Subaşı o gece 2 yıl önce boşandığı Can Tursan’la pişti olmaktan da son anda kurtuldu.
Tursan, eski eşinin yemek yediği mekanın karşısında eğlendi. Subaşı’nın restorandan ayrılmasından birkaç dakika sonra esmer sevgilisi ile el ele mekandan çıkan işadamı, soruları yanıtsız bıraktı.
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