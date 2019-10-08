Pınar Eliçe kimdir, eski eşi kim?
Pınar Eliçe, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Peki, Pınar Eliçe kimdir, eski eşi kim?
Bir dönemin ünlü solistlerinden Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünya geldi. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan ünlü isim daha sonra solistliğe geçiş yaptı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor. Pınar Eliçe, mesleğini bırakmasıyla ilgili olarak “Bu, benim tercihimdi. Ben baskıyla bir şey yapmam! Nerede, ne zaman, ne yapacağımı bilirim. 7 yıl önce bir evlilik kararı aldım ve işimi bıraktım. Çok radikal bir karardı ama benim için doğruydu. Ben evliliğimi evlilik yapmış olmak için yapmadım. Gerçekten ciddi bir evlilikti. İki çocuk dünyaya getirdim. Evliliğimin hakkını verdim.” Açıklamasında bulunmuştu. Pınar Eliçe, 2002 yılında evlendiği Çetin Çapan 2007 yılında aldatıldığı gerekçesiyle boşandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle