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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Pınar Eliçe kimdir, eski eşi kim?

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Pınar Eliçe kimdir, eski eşi kim?

Pınar Eliçe, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Peki, Pınar Eliçe kimdir, eski eşi kim?

Bir dönemin ünlü solistlerinden Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünya geldi. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan ünlü isim daha sonra solistliğe geçiş yaptı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, çocuklarıyla birlikte İstanbul’da yaşıyor. Pınar Eliçe, mesleğini bırakmasıyla ilgili olarak “Bu, benim tercihimdi. Ben baskıyla bir şey yapmam! Nerede, ne zaman, ne yapacağımı bilirim. 7 yıl önce bir evlilik kararı aldım ve işimi bıraktım. Çok radikal bir karardı ama benim için doğruydu. Ben evliliğimi evlilik yapmış olmak için yapmadım. Gerçekten ciddi bir evlilikti. İki çocuk dünyaya getirdim. Evliliğimin hakkını verdim.” Açıklamasında bulunmuştu. Pınar Eliçe, 2002 yılında evlendiği Çetin Çapan 2007 yılında aldatıldığı gerekçesiyle boşandı. 

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